Berapa Nilai Agar Lulus Tes PPPK 2024? Ini Cara Penghitungannya

JAKARTA – Berapa nilai agar lulus tes PPPK 2024? ini cara penghitungannya.

Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menjadi salah satu tahapan penting bagi pelamar yang ingin mengamankan posisi strategis di pemerintahan. Seleksi kompetensi berlangsung intensif sejak 2 hingga 19 Desember 2024.

Pada tahap ini, peserta dapat memantau live score untuk membandingkan hasil mereka dengan pelamar lain, guna meningkatkan strategi dan peluang lolos.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024, penilaian seleksi PPPK menggunakan sistem peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas (passing grade). Seleksi dilaksanakan dengan metode computer assisted test (CAT), dan pelamar dinyatakan lulus jika berada di peringkat tertinggi. Diktum Kedua Puluh Sembilan dalam KepmenPAN-RB tersebut menegaskan, "Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

Pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 direncanakan berlangsung pada 24–31 Desember 2024. Untuk itu, peserta disarankan memahami sistem penghitungan nilai dan strategi meraih skor tertinggi sebagai persiapan penting menuju kelulusan.

Lantas, berapa nilai agar lulus tes PPPK 2024? ini cara penghitungannya.

Sistem penilaian dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024. Penilaian seleksi mencakup berbagai kategori dengan pembobotan nilai yang telah ditetapkan, berikut detailnya:

1. Seleksi Kompetensi Teknis

- Jawaban benar: 5 poin.

- Jawaban salah atau tidak menjawab: 0 poin.

2. Seleksi Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara

- Nilai berkisar antara 1 hingga 4 poin.

- Tidak menjawab bernilai 0 poin.

Total Skor Maksimal

Peserta dapat meraih nilai kumulatif tertinggi hingga 670 poin, dengan rincian:

- Seleksi Kompetensi Teknis: 450 poin.

- Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural: 180 poin.

- Wawancara: 40 poin.

Skor Khusus untuk Pelamar dengan Sertifikasi

Bagi pelamar jabatan fungsional guru yang memiliki sertifikat pendidik terdaftar dalam PDDikti, nilai tambahan hingga 100% dari nilai maksimal Seleksi Kompetensi Teknis dapat diberikan. Dengan demikian, total nilai maksimalnya bisa mencapai 900 poin.