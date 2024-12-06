Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendalaman Industri Media, Mahasiswa Unika Atma Jaya Kunjungi iNews Media Group

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:59 WIB
Pendalaman Industri Media, Mahasiswa Unika Atma Jaya Kunjungi iNews Media Group
Mahasiswa Atmajaya Lakukan Kunjungan ke Inews Tower (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 20 mahasiswa Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengunjungi iNews Tower pada Jumat (6/12/2024), dalam rangka mata kuliah Riset Media dan Produksi Program Televisi. 

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari proses kerja media digital serta produksi siaran televisi di iNews Media Group, salah satu media terbesar di Indonesia.

Wakil Pemimpin Redaksi Okezone.com, Rani Hardjanti, membuka kegiatan dengan sambutan hangat. “Di siang menjelang sore ini, semoga kita tetap semangat. Kita adakan sesi sharing saja hari ini. Karena hubungan Okezone dengan Atma Jaya dekat sekali, Pak,” ujarnya.

Satria Fajar Kusuma Mahardika, dosen pendamping Unika Atma Jaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran langsung yang dirancang untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia media. "Kami berharap pengalaman ini bisa memberikan gambaran nyata tentang proses produksi siaran televisi dan bagaimana media digital bekerja,” ujar Satria.

Dalam sesi sharing tersebut, Rani Hardjanti membagikan pengalaman dan wawasan tentang sejarah media, transformasi teknologi, serta tantangan yang dihadapi industri media. “Media saat ini menghadapi siklus hidup yang semakin pendek. Oleh karena itu, kita harus menciptakan produk yang lebih unggul daripada media sosial. Okezone, misalnya, sangat fokus pada konvergensi media,” kata Rani.

