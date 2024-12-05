Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Gibran Minta Kurikulum Olahraga Diperbaiki demi Cegah Anak Sekolah Obesitas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:47 WIB
Gibran Minta Kurikulum Olahraga Diperbaiki demi Cegah Anak Sekolah Obesitas
Gibran Minta Kurikulum Olahraga Diperbaiki (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adanya perbaikan pada kurikulum pendidikan olahraga di sekolah agar membentuk pola hidup sehat pada anak, termasuk mencegah obesitas di usia sekolah.


Hal ini disampaikan Wapres saat memimpin rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di masa Kabinet Merah Putih, di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu 4 Desember 2024.

"Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Misalnya, untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah," kata Wapres berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Wapres meminta jajaran menteri dan wakil menteri untuk memperkuat pelaksanaan DBON dari hulu yang salah satunya dapat dimulai dengan mengembangkan kurikulum olahraga serta mewujudkan fasilitas penunjang olahraga di sekolah-sekolah.

Menurut Wapres, perbaikan kurikulum untuk membentuk pola hidup sehat di sekolah itu penting karena gaya hidup saat ini yang serba cepat dan instan, sehingga banyak generasi muda mengalami penurunan ketahanan tubuh akibat gaya hidup tersebut.

"Dari sisi kesehatan, banyak anak usia sekolah sudah kena diabetes, obesitas, gagal ginjal. Selain faktor makanan juga karena kurang gerak," ujar Wapres.

 

Halaman:
1 2
