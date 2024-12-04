Adu Riwayat Pendidikan Zumi Zola dan Putri Zulhas yang Segera Menikah

JAKARTA - Zumi Zola dan Futri Zulya Savitri, putri Zulkifli Hasan akan segera menikah. Seperti diketahui, Zumi Zola merupakan Mantan Gubernur Jambi dan Putri Zulhas sebagai anggota DPR RI.

Calon istri Zumi Zola yang memiliki nama lengkap Futri Zulya Savitri, yang lebih dikenal sebagai Putri Zulhas, memiliki perjalanan karier yang sangat mengesankan.

Putri Zulkifli Hasan diketahui telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Ia merupakan lulusan SMA Islam Al Azhar dan meraih gelar Sarjana Manajemen dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2009.

Setelah itu, Putri melanjutkan studi S2 di College of Business and Economics, Australian National University. Pada tahun 2024, Putri dikabarkan sedang mengikuti program short course di Harvard Kennedy School of Government di Amerika Serikat

Sementara Zumi Zola Zulkifli Nurdin menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan S-2 di London Metropolitan University, Inggris.