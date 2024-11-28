Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Latar Belakang Pendidikan Mahalini, Ternyata Sempat Kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |15:15 WIB
Ini Latar Belakang Pendidikan Mahalini, Ternyata Sempat Kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi
Ini Latar Belakang Pendidikan Mahalini, Ternyata Sempat Kuliha di Fakultas Kedokteran Gigi. (Foto: (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Mahalini, ternyata sempat kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi.

Penyanyi cantik, Mahalini Raharja sedang disorot setelah pernikahannya dengan Rizky Febian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut diketahui setelah pengadilan secara resmi menolak permohonan isbat pasangan penyanyi ini.

Menurut hakim, terdapat satu rukun nikah yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Sebagai informasi, ada lima rukun nikah dalam islam yang harus terpenuhi untuk dua orang bisa melangsungkan pernikahan.

Di antaranya adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam kasus Mahalini, yang menikahkan dirinya adalah bukan wali nasab (ayah, saudara laki-laki, kakek, paman atau keluarga laki-laki) maupun wali hakim (petugas yang ditunjuk langsung oleh KUA).

Mereka dinikahkan oleh seorang ustadz yang mengatasnamakan diri sebagai wali hakim. Akan tetapi, ustadz tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali hakim sehingga pernikahan Mahalini dan Rizky Febian dianggap tidak sah secara hukum.

Oleh karena itu, Rizky Febian dan Mahalini harus kembali melangsungkan pernikahan dari akad nikah agar rukun nikah terpenuhi dan pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum.

Mengetahui hal ini, sosok Mahalini pun banyak disorot oleh masyarakat. Banyak yang penasaran dengan sosok pelantun lagu “Sial” itu termasuk dari latar belakang pendidikannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181612//album_mahalini-halF_large.JPG
Album Terbaru Koma Mahalini Masuk Top Albums Debut Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/205/3181278//mahalini_dan_mylinz-LHYR_large.JPG
Mahalini Rayakan 6 Tahun Mylinz dan Rilis Album Baru Koma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710//alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224//sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159599//kiky_saputri-rI1X_large.JPG
5 Artis yang Jalani Momen Penting Menyusui di 2025, Kompak Jalani Peran Ibu Penuh Dedikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/194/3158379//mahalini-WbIv_large.jpg
Adu Outfit Nagita Slavina vs Mahalini saat Main Padel, Siapa yang Paling Stylish?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement