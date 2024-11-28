Ini Latar Belakang Pendidikan Mahalini, Ternyata Sempat Kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi

Ini Latar Belakang Pendidikan Mahalini, Ternyata Sempat Kuliha di Fakultas Kedokteran Gigi. (Foto: (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Mahalini, ternyata sempat kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi.

Penyanyi cantik, Mahalini Raharja sedang disorot setelah pernikahannya dengan Rizky Febian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut diketahui setelah pengadilan secara resmi menolak permohonan isbat pasangan penyanyi ini.

Menurut hakim, terdapat satu rukun nikah yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Sebagai informasi, ada lima rukun nikah dalam islam yang harus terpenuhi untuk dua orang bisa melangsungkan pernikahan.

Di antaranya adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam kasus Mahalini, yang menikahkan dirinya adalah bukan wali nasab (ayah, saudara laki-laki, kakek, paman atau keluarga laki-laki) maupun wali hakim (petugas yang ditunjuk langsung oleh KUA).

Mereka dinikahkan oleh seorang ustadz yang mengatasnamakan diri sebagai wali hakim. Akan tetapi, ustadz tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali hakim sehingga pernikahan Mahalini dan Rizky Febian dianggap tidak sah secara hukum.

Oleh karena itu, Rizky Febian dan Mahalini harus kembali melangsungkan pernikahan dari akad nikah agar rukun nikah terpenuhi dan pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum.

Mengetahui hal ini, sosok Mahalini pun banyak disorot oleh masyarakat. Banyak yang penasaran dengan sosok pelantun lagu “Sial” itu termasuk dari latar belakang pendidikannya.