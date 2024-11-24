Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cegah Hoaks, Unpam Beri Pelatihan ke Masyarakat soal Literasi Media

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |10:22 WIB
Cegah Hoaks, Unpam Beri Pelatihan ke Masyarakat soal Literasi Media
Unpam Beri Pelatihan ke Masyarakat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Untuk memerangi membanjirnya informasi hoaks yang banyak merugikan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan banyak lagi, Universitas Pamulang (UNPAM) memberi pelatihan terkait pendidikan atau literasi media di lingkungan para pelaku UMKM di Taman Jajan Permata Pamulang, Pamulang, Tangerang Selatan.

Salah satu metode literasi media yang diberikan oleh para dosen Ilmu Komunikasi UNPAM ini adalah dengan cara mengenali informasi hoax yang seolah-olah sebagai berita pers, dengan berpatokan pada Kode Etik Jurnalistik.

"Dengan mensosialisasi Kode Etik Jurnalistik kepada masyarakat, setidaknya masyarakat lebih mudah mengenali hoaks. Misalnya dalam kode etik jurnalistik dilarang menulis opini dalam berita. Sementara opini sendiri banyak yang bernada menghakimi, memprovokasi, mengadu domba dan memecah-belah persatuan. Setidaknya masyarakat dapat mengenali jenis-jenis hoaks," ujar Kaprodi Ilmu Komunikasi UNPAM Katry Anggraini kepada Okezone, Minggu (24/11/2024).

Menurut organisasi bidang Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB, yakni UNESCO, ada tiga macam hoax, yakni misinformasi adalah informasi yang salah (hoax) yang tersebar di masyarakat tanpa disengaja; disinformasi adalah hoax yang sengaja diproduksi dan disebarkan untuk menyesatkan masyarakat

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement