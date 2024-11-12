Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Bedanya Coding dengan Programmer?

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |23:00 WIB
Apa Bedanya Coding dengan Programmer?
Perbedaan Coding dan Programmer (Foto: Okezone)
JAKARTA – Apa bedanya coding dengan programmer? Coding adalah salah satu langkah penting dalam pemrograman, yaitu menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman agar dapat dipahami oleh komputer.

Berikut dirangkum Okezone perbedaan Coding dengan Programmer, Selasa (12/11/2024):

Saat melakukan coding, seorang programmer harus mengikuti aturan sintaks dari bahasa pemrograman yang digunakan. Hal ini penting agar komputer dapat memahami perintah yang diberikan.

Secara sederhana, coding merupakan kegiatan di mana seseorang memberitahukan komputer apa yang harus dikerjakannya. Setiap kode yang ditulis menjadi perintah yang diterjemahkan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan kode tersebut, komputer akan memahami dan mengeksekusi instruksi sesuai dengan yang diinginkan pengguna.

Profesi programmer sendiri adalah seseorang yang bertugas mengembangkan aplikasi atau sistem pada komputer, baik untuk perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Seorang programmer perlu menguasai minimal satu bahasa pemrograman untuk dapat menciptakan program yang diinginkan. Selain itu, mereka harus terampil dalam menulis kode (syntax) saat merancang aplikasi atau sistem agar komputer dapat memprosesnya dengan benar.

Dengan kemampuannya dalam menyusun kombinasi angka, simbol, dan kata, seorang programmer berperan besar dalam menciptakan teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari.

Lalu apa yang menjadi pembeda antara coding dengan programmer?

