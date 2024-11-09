Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hadiri Wisuda Universitas Paramadina, Menko AHY: Berbanggalah Jadi Bagian Sejarah

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:10 WIB
Hadiri Wisuda Universitas Paramadina, Menko AHY: Berbanggalah Jadi Bagian Sejarah
Menko AH Hadiri Wisuda Universitas Paramadina. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infrastruktur)
A
A
A

JAKARTA - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Paramadina ke-41, di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta.

"Paramadina lahir sebagai anak kandung reformasi. Nilai-nilai Keislaman, Keindonesiaan, Kemodernan akan selalu kuat dan akan relevan, tidak usang dimakan zaman. Ketika ada pertentangan antara agama dengan negara, ketika ada diskursus bagaimana menyikapi Islam dengan Pancasila dan ketika politik seringkali membenturkan identitas kembali nilai-nilai Keislaman, Keindonesiaan, Kemodernan itu menjadi kokoh menyatukan bangsa kita yang majemuk ini," ujar Agus Yudhoyono, Sabtu (9/11/2024).

"Oleh karena itu selamat bagi seluruh wisudawan wisudawati keluarga besar paramadina berbanggalah menjadi bagian yang bersejarah ini. Dulu dikenal sebagai kampus Small but Impacfull tapi sekarang semakin besar dan pastinya semakin berdampak. Selamat sekarang sudah memiliki kampus baru yang besar," lanjutnya.

Dalam sambutannya Rektor Universitas Paramadina menyatakan bahwa Wisuda ini bagi Universitas Paramadina ibarat melahirkan para manusia baru dan sumber daya yang dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang.

