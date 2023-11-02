Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Jurusan Ini Paling Favorit di Universitas Paramadina

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:15 WIB
3 Jurusan Ini Paling Favorit di Universitas Paramadina
JAKARTA - Berminat kuliah di Universitas Paramadina? Masih bingung mau pilih jurusan apa? Ada sejumlah jurusan kuliah dengan program studi yang paling diminati oleh mahasiswa baru. Apa saja?

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini memaparkan jurusan apa saja yang menjadi favorit dan banyak peminatnya. Menurutnya, kampus adalah tempat seorang individu mengembangkan diri, bukan hanya secara akademik saja, tetapi juga soft skill.

“Perkembangan kurikulum di dalam kampus selalu dibicarakan internal dan user, alumni-alumni, diundang untuk memberikan kontribusi. Mereka menyediakan networking ke sana dan bisa magang. Dan pengalaman kami, adik-adik yang kadang kesulitan cari tempat di luar akan dibantu para alumni,” ucap Didik dalam Chief Talk Okezone, Kamis (2/11/2023).

Dibuka sejak tahun 1995 berawal dari yayasan, Universitas Paramadina menjadi pilihan mahasiswa yang mencari kampus swasta dengan berbagai program studi dan jurusan. Apa saja?

Jurusan Favorit di Universitas Paramadina

1. Ilmu Komunikasi

Akreditasi B

Konsentrasi:

– Humas Digital

– Komunikasi Pemasaran Digital

– Media Penyiaran Digital

“Kami punya pengajar yang sangat bagus. Minat dari adik-adik mahasiswa dan profesional dan S2. Dosen kami ada yang lulusan Eropa dan dalam negeri,” katanya.

2. Diplomasi dan Hubungan Internasional

Akreditasi B

Masuk dalam Fakultas Falsafah dan Peradaban

Halaman:
1 2
