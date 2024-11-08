Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Riwayat Pendidikan Denny Cagur dengan Verrell Bramasta yang Ternyata Jomplang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:01 WIB
Adu Riwayat Pendidikan Denny Cagur dengan Verrell Bramasta yang Ternyata Jomplang
Adu Riwayat Pendidikan Denny Cagur dengan Verrell Bramasta yang Ternyata Jomplang. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Adu riwayat pendidikan Denny Cagur dengan Verrell Bramasta yang ternyata jomplang. Keduanya merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Kedua publik figur tanah air itu sama-sama duduk di Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Meski berada di komisi yang sama, namun keduanya berasal dari fraksi yang berbeda.

Verrel Bramasta yang merupakan salah satu anggota DPR RI termuda datang dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Berbeda dengan itu, Denny Wahyudi alias Denny Cagur datang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Terbaru, Verrel Bramasta dan Denny Cagur tampak hadir dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang membahas soal perpindahan kewarganegaraan tiga atlet keturunan Indonesia, yakni Kevin Diks Bakarbessy, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Lupattij.

Kevin Diks diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia senior. Sedangkan Noa dan Estella diproyeksikan untuk bermain bersama Timnas Indonesia putri.

Dalam rapat tersebut, tampak Verrel dan Denny yang hadir. Bahkan, Verrel Bramasta turut menyampaikan keberpihakannya atas naturalisasi ketiga pemain tersebut dengan menggunakan gaya berbicara yang memukau.

Melihat hal tersebut, banyak masyarakat yang penasaran dengan pendidikan dua publik figur tersebut. Secara, mereka lebih dikenal sebagai sosok artis dibanding sebagai seorang politisi.

Tidak diketahui secara rinci bagaimana riwayat pendidikan Denny Cagur. Pemilik nama asli Denny Wahyudi ini hanya diketahui sempat mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ia pun lulus dengan gelar sarjana pendidikan (S. Pd).

Dari pendidikannya itu, Denny bertemu dengan teman-temannya dan membentuk sebuah grup bernama Cagur (Calon Guru). Dari sinilah awal mula pria yang dijuluki sebagai raja gombal itu mulai populer di dunia hiburan dan mampu meraih banyak suara untuk menjadi anggota DPR RI.

Halaman:
1 2
