Ini Pendidikan Shahnaz Haque yang Kini Kuliah Kedokteran di Usia 52 Tahun sesuai Permintaan Mendiang Marissa Haque

Ini pendidikan Shahnaz Haque yang kini menempuh kedokteran di Universitas Indonesia (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ini Pendidikan Shahnaz Haque yang Kini Kuliah Kedokteran di Usia 52 Tahun sesuai Permintaan Mendiang Marissa Haque. Artis senior Shahnaz Haque memulai kuliah kedokteran di Universitas Indonesia pada usianya yang ke-52. Ini merupakan pesan dari almarhumah kakaknya, Marissa Haque.

“Day 1: Senior Health Care Course Ilmu, Praktik & Etika Kedokteran Bersama Prof. Agus Purwadianto Kursus Kedokteran bagi Lansia- ILUNI-FK” tulis Shahnaz Haque di unggahan akun instagram pribadinya.

Marissa Haque meninggal dunia pada 02 Oktober 2024 lalu. Namun semasa hidupnya, istri musisi Ikang Fauzi itu sempat berpesan pada adik bungsunya, Shahnaz Haque untuk melanjutkan pendidikannya ke jurusan kedokteran.

Akan tetapi, Shahnaz sempat menolak permintaan tersebut. Alasannya adalah karena ia telah menikah dan memiliki anak. Ia merasa jika dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengurus anaknya. Oleh karena itu, permintaan kakaknya belum bisa diwujudkan.

"Saya menghentikan sekolah saya, karena saya punya anak tanggung jawab. Nah WA terakhir (Marissa Haque) enggak saya jawab, beberapa hari kemudian saya berkomunikasi lewat telepon dengan seorang dokter mantan Abang none Jakarta menawarkan kalau kedokteran UI sedang buka,” kata Shahnaz Haque di podcast Helmi Yahya dikutip Okezone, Rabu (06/11/2024).

Pada akhirnya, setelah kakaknya meninggal, Shahnaz berusaha mewujudkan permintaan kakaknya untuk kuliah kedokteran kendati usianya sudah 52 tahun.