Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Shahnaz Haque yang Kini Kuliah Kedokteran di Usia 52 Tahun sesuai Permintaan Mendiang Marissa Haque

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:38 WIB
Ini Pendidikan Shahnaz Haque yang Kini Kuliah Kedokteran di Usia 52 Tahun sesuai Permintaan Mendiang Marissa Haque
Ini pendidikan Shahnaz Haque yang kini menempuh kedokteran di Universitas Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini Pendidikan Shahnaz Haque yang Kini Kuliah Kedokteran di Usia 52 Tahun sesuai Permintaan Mendiang Marissa Haque. Artis senior Shahnaz Haque memulai kuliah kedokteran di Universitas Indonesia pada usianya yang ke-52. Ini merupakan pesan dari almarhumah kakaknya, Marissa Haque.

“Day 1: Senior Health Care Course Ilmu, Praktik & Etika Kedokteran Bersama Prof. Agus Purwadianto Kursus Kedokteran bagi Lansia- ILUNI-FK” tulis Shahnaz Haque di unggahan akun instagram pribadinya.

Marissa Haque meninggal dunia pada 02 Oktober 2024 lalu. Namun semasa hidupnya, istri musisi Ikang Fauzi itu sempat berpesan pada adik bungsunya, Shahnaz Haque untuk melanjutkan pendidikannya ke jurusan kedokteran.

Akan tetapi, Shahnaz sempat menolak permintaan tersebut. Alasannya adalah karena ia telah menikah dan memiliki anak. Ia merasa jika dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengurus anaknya. Oleh karena itu, permintaan kakaknya belum bisa diwujudkan.

"Saya menghentikan sekolah saya, karena saya punya anak tanggung jawab. Nah WA terakhir (Marissa Haque) enggak saya jawab, beberapa hari kemudian saya berkomunikasi lewat telepon dengan seorang dokter mantan Abang none Jakarta menawarkan kalau kedokteran UI sedang buka,” kata Shahnaz Haque di podcast Helmi Yahya dikutip Okezone, Rabu (06/11/2024).

Pada akhirnya, setelah kakaknya meninggal, Shahnaz berusaha mewujudkan permintaan kakaknya untuk kuliah kedokteran kendati usianya sudah 52 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement