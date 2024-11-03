Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Nicholas Sean, Anak Veronica Tan dan Ahok yang Baru Lulus Kedokteran Universitas Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |12:23 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Nicholas Sean, Anak Veronica Tan dan Ahok yang Baru Lulus Kedokteran Universitas Indonesia
Latar Pendidikan Nicholas Sean (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Nicholas Sean, anak Veronica Tan dan Ahok yang baru lulus Kedokteran Universitas Indonesia. Dirinya baru saja mendapatkan gelar dokter setelah kurang lebih butuh waktu 8 tahun untuk mewujudkan cita-cita sang ayah.

Selain fokus akademik, dirinya juga berkarier di dunia bisnis dan digital. Sean dikenal aktif dalam olahraga bela diri. Sosoknya pernah berkompetisi di cabang olahraga tinju di Holy Wing, di mana dia berhasil mengalahkan lawannya, Sabian Tama dalam sebuah pertandingan yang seru.

Dilansir Okeozne pada Minggu (3/11/2024), ini riwayat pendidikan Nicholas Sean, sebagai berikut.

Nicholas Sean Purnama diketahui lahir pada Jakarta, 17 September 1998. Pemilik akun Instagram @/nachoseann menjadi anak pertama mantan pasangan Veronica Tan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebagai anak sulung, Sean memiliki adik-adik bernama Nathania Purnama dan Daud Albeener Purnama.

Sean bukan sekadar bercita-cita menjadi dokter. Di sela-sela kuliah, Sean juga aktif sebagai pengusaha di industri kuliner melalui merek kopi bernama Kopi Se-Indonesia. Kesuksesan di bidang ini menunjukkan bahwa Sean mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement