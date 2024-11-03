Ini Riwayat Pendidikan Nicholas Sean, Anak Veronica Tan dan Ahok yang Baru Lulus Kedokteran Universitas Indonesia

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Nicholas Sean, anak Veronica Tan dan Ahok yang baru lulus Kedokteran Universitas Indonesia. Dirinya baru saja mendapatkan gelar dokter setelah kurang lebih butuh waktu 8 tahun untuk mewujudkan cita-cita sang ayah.

Selain fokus akademik, dirinya juga berkarier di dunia bisnis dan digital. Sean dikenal aktif dalam olahraga bela diri. Sosoknya pernah berkompetisi di cabang olahraga tinju di Holy Wing, di mana dia berhasil mengalahkan lawannya, Sabian Tama dalam sebuah pertandingan yang seru.

Dilansir Okeozne pada Minggu (3/11/2024), ini riwayat pendidikan Nicholas Sean, sebagai berikut.

Nicholas Sean Purnama diketahui lahir pada Jakarta, 17 September 1998. Pemilik akun Instagram @/nachoseann menjadi anak pertama mantan pasangan Veronica Tan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebagai anak sulung, Sean memiliki adik-adik bernama Nathania Purnama dan Daud Albeener Purnama.

Sean bukan sekadar bercita-cita menjadi dokter. Di sela-sela kuliah, Sean juga aktif sebagai pengusaha di industri kuliner melalui merek kopi bernama Kopi Se-Indonesia. Kesuksesan di bidang ini menunjukkan bahwa Sean mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat.