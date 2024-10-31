Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Blusukan di Cakung Barat, Ridwan Kamil Pastikan KJP Dilanjutkan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:18 WIB
Blusukan di Cakung Barat, Ridwan Kamil Pastikan KJP Dilanjutkan
Ridwan Kamil blusukan ke Cakung Barat, Pastikan KJP Dilanjut. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dilanjutkan jika dirinya diberikan amanah memimpin Jakarta bersama Suswono. Ridwan Kamil menyatakan demikian saat blusukan di Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Selain KJP, Ridwan Kamil menyebut akan mempermudah masyarakat Cakung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. "Pembangunan rumah sakit itu kewajiban negara. KJP akan dipertahankan. Sekolah swasta juga akan digratiskan, tidak hanya sekolah negeri saja," ucap Ridwan Kamil.

Ia juga memastikan tidak hanya mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat Jakarta, tapi juga akan mencarikan solusi jika terpilih dalam Pilkada Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyebut keluhan warga Cakung salah satunya soal belum adanya rumah sakit yang memadai.

"Membangun Jakarta itu setengahnya itu ide dari gubernur dan setengahnya ide dari warga. Dengan datang ke Cakung, yang menjadi prioritas nomor satunya membangun rumah sakit, memang wajar dan itu kebutuhan dasar. Membangun negara itu dimulai dari kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan baru lain-lain," kata dia.

Selain soal pemenuhan hak kesehatan, Ridwan Kamil menyebut curhatan warga Jakarta yakni kekurangan modal untuk membuka usaha. Suami anggota DPR RI Komisi VIII Atalia Praratya itu memastikan ingin memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Jakarta.

Telusuri berita edukasi lainnya
