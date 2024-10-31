Disaksikan Rektor, DPP Keluarga Alumni Unsoed Resmi Dilantik

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Keluarga Alumni (DPP KA) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Abdul Kholik, resmi melantik jajaran pengurus baru untuk periode 2024-2028.

Acara berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR-MPR-DPD RI, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024), dihadiri Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Mengemban amanah untuk empat tahun ke depan, jajaran DPP KA Unsoed siap menjalankan visi dengan fokus pada penguatan jaringan, kontribusi nyata bagi almamater, dan sinergi untuk membangun negeri. Dalam sambutannya, Abdul Kholik mengungkapkan, kepengurusan DPP KA Unsoed kali ini akan mendorong kolaborasi strategis lintas sektor, baik akademis, profesional, bisnis maupun sosial.

“Setelah kami menjadi mahasiswa dan alumni, pada akhirnya kami akan kembali ke masyarakat untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan serta kerja sama dari seluruh pihak, agar kami dapat mengemban amanah ini dengan baik,” ujar Abdul Kholik.

Abdul Kholik yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan, DPP KA Unsoed segera menjalankan tugas, termasuk menjalin kolaborasi erat dengan kampus sebagai mitra strategis dan bagian dari civitas akademika.