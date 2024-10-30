Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Aliando Syarief yang Kini Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrina Michelle

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:09 WIB
Latar Belakang Pendidikan Aliando Syarief yang Kini Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrina Michelle
Latas Belakang Pendidikan Aliando Syarief yang Kini Diisukan Pacaran dengan Adik Sandrina Michelle. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Aliando Syarief yang kini diisukan pacaran dengan adik Sandrina Michelle. Aliando merupakan seorang aktor dan penyanyi muda berbakat Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kabar mengenai kedekatannya dengan adik dari artis cantik Sandrina Michelle.

Isu ini memicu perhatian banyak penggemar dan media, terutama mengingat latar belakang pendidikan Aliando yang mengesankan.

Aliando lahir pada 26 Oktober 1996 di Jakarta. Ia mulai meniti karier di dunia hiburan sejak usia dini, tampil dalam berbagai sinetron yang berhasil meraih popularitas tinggi. Ia juga mampu membuktikan bahwa dirinya bisa sukses dan membintangi sejumlah film hingga series.

Pendidikan Aliando yang berhenti sekolah saat kelas 2 SMA. Dia fokus pada karirnya di dunia hiburan. Pada 2016, dia mengambil ujian paket C dan dinyatakan lulus. Selain berakting, ia juga memiliki ketertarikan di bidang musik, yang membawanya merilis beberapa single dan album yang sukses di pasaran.

Isu kedekatan Aliando dengan adik Sandrina Michelle muncul setelah beberapa momen yang diunggah di media sosial, menunjukkan mereka bersama dalam beberapa kesempatan. Keduanya terlihat akrab, dan ini memicu spekulasi tentang hubungan asmara di antara mereka. Namun, hingga saat ini, baik Aliando maupun Sandrina belum memberikan pernyataan resmi mengenai status hubungan mereka.

Penggemar keduanya pun ramai memperbincangkan isu ini di berbagai platform media sosial. Banyak yang berharap agar mereka segera mengonfirmasi atau mengklarifikasi hubungan yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut. Keduanya memiliki basis penggemar yang kuat, yang selalu mengikuti setiap langkah dan perkembangan karier mereka.

1 2
