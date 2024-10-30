Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Menlu Sugiono, Anak Ideologis Prabowo yang Tampil di KTT BRICS

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |11:29 WIB
Riwayat Pendidikan Menlu Sugiono, Anak Ideologis Prabowo yang Tampil di KTT BRICS
Riwayat Pendidikan Menteri Luar Negeri Sugiono yang Bawa Misi Besar di KTT BRICS. (Foto: Kemenlu)
JAKARTA - Riwayat Pendidikan Menteri Luar Negeri Sugiono mumpuni di bidangnya. Sugiono yang sering disebut Anak Ideologis Prabowo menjadi perhatian lantaran langsung membawa misi besar dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, sesaat setelah dilantik sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Sugiono menggantikan Retno Marsudi, yang telah 10 tahun menjabat di puncak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Presiden Prabowo Subianto mempercayakan jabatan Menlu kepada Sugiono, yang bukan berasal dari pejabat karier Kemenlu.

Namun, riwayat pendidikan sugiono dan sepak terjang Sugiono bukanlah orang baru. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis.

Berikut ini Riwayat Pendidikan Menlu Sugiono, Anak Ideologis Prabowo, seperti dikutip dari laman Gerindra, Selasa (29/10/2024).

Nama : Sugiono

Jabatan di Partai: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

TTL : Takengon, 11 Februari 1979

