Kompetisi Bahasa Mandarin Yahua Cup, Kemampuan Peserta Mampu Bersaing dengan Taiwan

Peserta kompetisi bahasa Mandirin Yahua Cup mampu persaing dengan kemampuan siswa Mandarin. (Foto Jakarta Taipei School)

JAKARTA - Sekolah Jakarta Taipei School menyelenggarakan Festival Budaya Aksara Tradisional 2024 dan Kompetisi Bahasa Mandarin “Yahua Cup”. Meski baru pertama kali, namun performa para peserta dinilai luar biasa.

Kompetisi ini mencakup tiga kategori, yaitu “Pembacaan Puisi,” “Menceritakan Kisah Berdasarkan Gambar,” dan “Kaligrafi,” yang dibagi menjadi tiga jenjang : “Kelompok Kelas Rendah SD,” “Kelompok Kelas Tinggi SD,” dan “Kelompok sekolah menengah.”Terdapat 330 peserta mengikuti babak penyisihan, dan hanya 92 peserta yang maju ke babak final.

Selain kompetisi, juga diadakan pameran karya-karya aksara Tionghoa dari berbagai tingkatan, seperti “Penanda Buku Aksara Tionghoa” dan “Buku Aksara Tionghoa,” yang memperlihatkan luasnya budaya aksara tradisional serta keindahan estetika dalam kehidupan.

Kepala Sekolah Jakarta Taipei School, Chang Chin Fu mengatakan kemampuan bahasa Mandarin siswa-siswa di sekolahnya sangatlah luar biasa. Secara keseluruhan, tingkat bahasa Mandarin para siswa adalah yang terbaik di wilayah Jakarta, dengan jam belajar yang tidak kalah dibandingkan di Taiwan.

"Bahkan mampu bersaing dengan para siswa di Taiwan, terutama dalam hal pemahaman mendalam akan aksara tradisional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2024).