Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kompetisi Bahasa Mandarin Yahua Cup, Kemampuan Peserta Mampu Bersaing dengan Taiwan

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |13:52 WIB
Kompetisi Bahasa Mandarin <i>Yahua Cup</i>, Kemampuan Peserta Mampu Bersaing dengan Taiwan
Peserta kompetisi bahasa Mandirin Yahua Cup mampu persaing dengan kemampuan siswa Mandarin. (Foto Jakarta Taipei School)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah Jakarta Taipei School menyelenggarakan Festival Budaya Aksara Tradisional 2024 dan Kompetisi Bahasa Mandarin “Yahua Cup”. Meski baru pertama kali, namun performa para peserta dinilai luar biasa. 

Kompetisi ini mencakup tiga kategori, yaitu “Pembacaan Puisi,” “Menceritakan Kisah Berdasarkan Gambar,” dan “Kaligrafi,” yang dibagi menjadi tiga jenjang : “Kelompok Kelas Rendah SD,” “Kelompok Kelas Tinggi SD,” dan “Kelompok sekolah menengah.”Terdapat 330 peserta mengikuti babak penyisihan, dan hanya 92 peserta yang maju ke babak final.

Selain kompetisi, juga diadakan pameran karya-karya aksara Tionghoa dari berbagai tingkatan, seperti “Penanda Buku Aksara Tionghoa” dan “Buku Aksara Tionghoa,” yang memperlihatkan luasnya budaya aksara tradisional serta keindahan estetika dalam kehidupan.

Kepala Sekolah Jakarta Taipei School, Chang Chin Fu mengatakan kemampuan bahasa Mandarin siswa-siswa di sekolahnya sangatlah luar biasa. Secara keseluruhan, tingkat bahasa Mandarin para siswa adalah yang terbaik di wilayah Jakarta, dengan jam belajar yang tidak kalah dibandingkan di Taiwan. 

"Bahkan mampu bersaing dengan para siswa di Taiwan, terutama dalam hal pemahaman mendalam akan aksara tradisional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/40/3173105//simak_kisah_unik_viktor_axelsen_yang_ternyata_bisa_berbahasa_mandarin-H9lp_large.jpg
Kisah Unik Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Ternyata Punya Nama Aksara Tionghoa dan Fasih Berbahasa Mandarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134887//teknologi_ai-bQ0I_large.jpg
Cara Pelajar Manfaatkan Teknologi AI untuk Bahasa Mandarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129549//belajar_bahasa_mandarin-fARc_large.jpg
Cara Mahasiswa RI Cepat Bisa Bahasa Mandarin Lewat AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/65/3095221//kampus-m8t9_large.jpg
2 Kampus Manfaatkan Teknologi AI untuk Bahasa Mandarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110//mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement