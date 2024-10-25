Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Latar Belakang Pendidikan Annisa Pohan dengan Selvi Ananda

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |00:27 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Annisa Pohan dengan Selvi Ananda
Latar Pendidikan Selvi Ananda dan Annisa Pohan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Annisa Pohan dengan Selvi Ananda yang merupakan istri- istri dari pejabat penting di Indonesia.

Dua figur publik Indonesia, Annisa Pohan dan Selvi Ananda, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, tetapi mencerminkan dedikasi mereka dalam memperkaya kemampuan pribadi.

Annisa Pohan menantu dari mantan presiden Indonesia ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menikah dengan Agus Yudhoyono, beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Padjadjaran sebelum melanjutkan gelar magisternya di Universitas Indonesia pada program Magister Manajemen.

Setelah lulus, ia menerima predikat cum laude dan IPK 3,98. Annisa tidak hanya berprestasi di sekolah, dia juga menjadi model dan presenter. Dia juga aktif dalam organisasi sosial seperti Yayasan Tunggadewi, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, Selvi Ananda yang merupakan menantu dari mantan presiden Indonesia ke 7 Bapak Joko Widodo dan menikah dengan anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AUB di Surakarta.

Sebelum beralih ke pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan membantu suaminya dalam politik, ia adalah penyiar televisi. Selvi mulai bekerja di media dan kemudian membantu kampanye politik Gibran. Beliau juga merupakan mantan putri solo pada tahun 2019.

Halaman:
1 2
