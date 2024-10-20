Riwayat Pendidikan Satryo Soemantri Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

, Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:18 WIB

JAKARTA - Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Science dan Teknologi oleh Presiden Prabowo. Riwayat pendidikannya tidak main-main.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri termasuk Satryo, yang akan membantunya di kabinet.

Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Berikut ini Riwayat Pendidikan dan Karier Satryo

Biodata

TTL : Delft, Belanda, 5 Januari 1956

Karier :

- Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023

- Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di AIPI

- Dosen dan peneliti di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak 1980

- Di ITB pernah menjabat sebagai Ketua Departemen (1992-1995), dan Wakil Dekan Bidang Akademik (1995-1998),

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional RI (1999-2007)