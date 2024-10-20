Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Satryo Soemantri Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:18 WIB
Riwayat Pendidikan Satryo Soemantri Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi
Foto: MP
A
A
A

JAKARTA - Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Science dan Teknologi oleh Presiden Prabowo. Riwayat pendidikannya tidak main-main.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri termasuk Satryo, yang akan membantunya di kabinet.

Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Berikut ini Riwayat Pendidikan dan Karier Satryo

Biodata

TTL : Delft, Belanda, 5 Januari 1956

Karier :

- Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023

- Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di AIPI

- Dosen dan peneliti di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak 1980

- Di ITB pernah menjabat sebagai Ketua Departemen (1992-1995), dan Wakil Dekan Bidang Akademik (1995-1998),

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional RI (1999-2007)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079//raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178029//prabowo-6eyl_large.jpg
Prabowo Ibaratkan Kabinet seperti Tim Sepak Bola: Saya Manajer, Menteri Striker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178015//presiden_prabowo_subianto-OsRa_large.jpeg
Di Sidang Kabinet Setahun Pemerintahan, Prabowo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Menteri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement