JAKARTA - Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Science dan Teknologi oleh Presiden Prabowo. Riwayat pendidikannya tidak main-main.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri termasuk Satryo, yang akan membantunya di kabinet.
Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
Berikut ini Riwayat Pendidikan dan Karier Satryo
Biodata
TTL : Delft, Belanda, 5 Januari 1956
Karier :
- Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023
- Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di AIPI
- Dosen dan peneliti di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak 1980
- Di ITB pernah menjabat sebagai Ketua Departemen (1992-1995), dan Wakil Dekan Bidang Akademik (1995-1998),
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional RI (1999-2007)