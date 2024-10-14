Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Abdul Mu'ti yang Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |17:43 WIB
Latar Belakang Pendidikan Abdul Mu'ti yang Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Latar Belakang Pendidikan Abdul Mu'ti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Abdul Mu'ti yang ditunjuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Abdul Mu'ti yang kini menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku diminta menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Mu'ti setelah keluar dari rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (14/10/2024).

Dia mengaku akan akan didampingi oleh dua wakil menteri. Namun Abdul Mu'ti belum mengetahui sosok yang akan didapuk sebagai wakil menteri.

"Wakilnya siapa, belum tahu. Otoritas beliau," ujar Mu'ti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661/krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416/lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement