JAKARTA - Latar belakang pendidikan Abdul Mu'ti yang ditunjuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Abdul Mu'ti yang kini menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku diminta menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Mu'ti setelah keluar dari rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (14/10/2024).

Dia mengaku akan akan didampingi oleh dua wakil menteri. Namun Abdul Mu'ti belum mengetahui sosok yang akan didapuk sebagai wakil menteri.

"Wakilnya siapa, belum tahu. Otoritas beliau," ujar Mu'ti.