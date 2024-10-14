Bella Fawzi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikannya yang Baru Pidato di Kedubes Uzbekistan Gantikan Mendiang Marissa Haque

Jakarta - Putri sulung pasangan Ikang Fawzi dan Marissa Haque, Bella Fawzi belum lama ini menjadi sorotan. Pemilik nama Isabella Fawzi ini tengah melakukan pidato di Kedutaan Besar Uzbekistan menggantikan ibundanya yang meninggal pada 2 Oktober 2024 lalu.

Selama menyampaikan pidatonya, Bella memberikan penghormatan kepada Sang Ibunda dengan penuh emosional. Ia juga mengenang semangat Marissa Haque dalam bidang pendidikan dan pariwisata.

Kedua topik itu pun diangkat dalam pidatonya saat menggantikan Marissa Haque di kedutaan Uzbekistan pada 10 Oktober 2024 lalu.

Menjadi pembicara di depan publik memang bukan hal baru untuk seorang Bella Fawzi. Wanita 36 tahun itu sempat mengawali karir sebagai reporter dan pembawa berita di beberapa televisi swasta sebagai pembaca berita.

Pemilik nama asli Isabella Muliawati Fawzi merupakan lulusan diploma, sarjana dan Magister dari Universitas Indonesia.

Wanita kelahiran Jakarta 28 Januari 1988 ini mengawali pendidikan di UI sebagai mahasiswa diploma Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusan Sastra Inggris pada 2006 dan lulus di 2009 silam,