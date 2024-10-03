Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Bella dan Chiki Fawzi, Anak Marissa Haque-Ikang Fawzi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |08:07 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Bella dan Chiki Fawzi, Anak Marissa Haque-Ikang Fawzi
Adu latar belakang pendidikan Bella dan Chiki Fawzi, anak Marissa Haque-Ikang Fawzi yang berbanding terbalik (Foto: Instagram)
JAKARTA -Adu latar belakang pendidikan Bella dan Chiki Fawzi, anak Marissa Haque Ikang Fawzi yang berbanding terbalik menarik dikulik.

Apalagi sosok Marissa Haque Ikang Fawzi dikenal sebagai kedua orangtua yang sangat mengutamakan pendidikan.

Berikut adu atar belakang pendidikan Bella dan Chiki Fawzi, anak Marissa Haque Ikang Fawzi yang berbanding terbalik:

-Isabella Fawzi

Dia adalah anak sulung dari keluarga Fawzi yang kini menginjak usianya yang ke-36 tahun.

Isabella merupakan seorang pembawa acara, penyiar berita, yang juga pemeran Indonesia.Dia pun merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sebelum menekuni dunia penyiaran, Bella terlebih dulu menjajal peruntungan di ranah seni peran. Langkahnya diawali dengan terlibat dalam film Bukan Malin Kundang pada 2009 saat berusia 21 tahun, kemudian berlanjut ke film kedua satu tahun kemudian, yakni Senggol Bacok.

Selain itu, Bella juga memiliki bisnis F&B dan cukup aktif menyuarakan aspirasinya dalam isu-isu sosial dan politik. Salah satunya saat Bella terjun dalam aksi untuk menyatakan dukungannya terhadap Palestina beberapa waktu lalu.

