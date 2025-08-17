Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Ikut Melahirkan Karakter Susanti di Upin & Ipin

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |12:22 WIB
JAKARTA - Kisah Chiki Fawzi, putri Ikang Fawzi yang ikut melahirkan karakter Susanti di Upin & Ipin. Anda mungkin mengenalnya sebagai putri pasangan selebriti Ikang Fawzi dan Marissa Haque.

Namun, di balik nama besarnya, Chiki Fawzi adalah sosok penting yang ikut membentuk salah satu serial animasi paling populer di Asia Tenggara, Upin & Ipin. Kontribusinya bahkan melahirkan karakter Susanti, tokoh anak Indonesia yang hingga kini menjadi bagian penting dari cerita.

Awal Mula Terjun ke Dunia Animasi

Perjalanan Chiki Fawzi di dunia animasi dimulai ketika ia menempuh pendidikan di Multimedia University, Selangor, Malaysia. Demi memenuhi persyaratan akademis, ia magang di studio animasi Les’ Copaque Production. Berkat bakat dan ketekunannya, ia kemudian dipercaya menjadi pegawai tetap.

Selama lebih dari tiga tahun, Chiki mendalami berbagai aspek produksi animasi, mulai dari pencahayaan, komposisi gambar, hingga menghidupkan karakter lewat pergerakan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah hadirnya karakter Susanti, anak Indonesia dalam serial Upin & Ipin, yang ia gagas sendiri.

Kembali ke Tanah Air dan Bangun Studio

Setelah dua tahun menjadi karyawan tetap di Les’ Copaque, Chiki Fawzi memutuskan pulang ke Indonesia pada tahun 2012. Setahun kemudian, bersama lima rekannya, ia mendirikan studio animasi independen bernama Monso House.

Salah satu proyek ambisius mereka adalah film animasi Goceks, yang menceritakan kehidupan anak-anak yang bermain sepak bola di jalanan. Pengalaman Chiki di Malaysia menjadi bekal berharga untuk membangun animasi lokal agar bisa bersaing di tingkat internasional.

 

