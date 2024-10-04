Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ikang Fawzi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikannya yang Ternyata Bergelar M.B.A

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |07:51 WIB
Ikang Fawzi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikannya yang Ternyata Bergelar M.B.A
Ikang Fawzi lulusan apa? ini riaway pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -Ikang Fawzi lulusan apa? Ini riwayat pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A. Terlebih dia juga merupakan suami dari Marissa Haque.

Beberapa penasaran mengenai sosok hingga pendidikannya. Terlebih, kedua anak Ikang Fawzi merupakan lulusan Universitas ternama.

Lantas Ikang Fawzi lulusan apa? Ini riwayat pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A:

Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang lebih dikenal dengan nama Ikang Fawzi adalah seorang aktor dan musisi yang terkenal lewat film Pengantin Remaja 2. Lelaki kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1959 ini adalah anak dari Fawzi Abdulrani dan Setia Nurul Muliawati.

Sebelum akhirnya menetap di Indonesia, di masa kecilnya Ikang kerap berpindah-pindah tempat tinggal lantaran pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat. Ikang menjalani masa kecilnya di Jepang tepatnya di SRIT atau Sekolah Republik Indonesia Tokyo.

Dia pun merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Serta di Universitas Gadjah Mada untuk menjadi S2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175101//chiki-qunM_large.jpg
Profil Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Batal Berlayar ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/624/3163357//susanti-SAzR_large.jpg
Kisah Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Ikut Melahirkan Karakter Susanti di Upin & Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126426//ikang_fawzi-56zO_large.jpg
Curhat Ikang Fawzi Lebaran Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119856//ikang_fawzi-vGB2_large.jpg
Kisah Sedih Ikang Fawzi Jalani Ramadan Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117805//ikang_fawzi-5I8k_large.jpg
Innalillahi, Ikang Fawzi Kembali Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/612/3113175//ikang_fawzi_dan_keluarga-Fkf4_large.jpg
Ikang Fawzi Kangen Sarapan Bareng Marissa Haque: Sekarang Dimasakin Anak
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement