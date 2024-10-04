Ikang Fawzi Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikannya yang Ternyata Bergelar M.B.A

Ikang Fawzi lulusan apa? ini riaway pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A ( Foto: Okezone)

JAKARTA -Ikang Fawzi lulusan apa? Ini riwayat pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A. Terlebih dia juga merupakan suami dari Marissa Haque.

Beberapa penasaran mengenai sosok hingga pendidikannya. Terlebih, kedua anak Ikang Fawzi merupakan lulusan Universitas ternama.

Lantas Ikang Fawzi lulusan apa? Ini riwayat pendidikannya yang ternyata bergelar M.B.A:

Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang lebih dikenal dengan nama Ikang Fawzi adalah seorang aktor dan musisi yang terkenal lewat film Pengantin Remaja 2. Lelaki kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1959 ini adalah anak dari Fawzi Abdulrani dan Setia Nurul Muliawati.

Sebelum akhirnya menetap di Indonesia, di masa kecilnya Ikang kerap berpindah-pindah tempat tinggal lantaran pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat. Ikang menjalani masa kecilnya di Jepang tepatnya di SRIT atau Sekolah Republik Indonesia Tokyo.

Dia pun merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Serta di Universitas Gadjah Mada untuk menjadi S2.