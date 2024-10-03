Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal AT Mahmud, Maestro Pencipta Lagu Anak-anak yang Jadi Google Doodle Hari Ini

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:45 WIB
Mengenal AT Mahmud, Maestro Pencipta Lagu Anak-anak yang Jadi Google Doodle Hari Ini
Pencipta Lagu AT Mahmud (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal AT Mahmud, maestro pencipta lagu anak-anak yang jadi Google Doodle hari ini. Google Doodle menampilkan sesuatu yang istimewa pada Kamis (3/10/2024).

Ketika membuka halaman pertama pada Google, akan terlihat sosok AT Mahmud dengan penampilan khasnya, mengenakan kacamata dan kumis. Ia tampak ceria dikelilingi oleh anak-anak yang sedang bernyanyi bersamanya. Di sekitarnya, terdapat gambar gitar yang menambah suasana ceria tersebut.

Hari ini adalah ulang tahun ke-94 AT Mahmud. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3 februari 1930. Kedua orang tuanya memanggilnya Abdullah Totong Mahmud dan biasa memanggilnya dola.

Dirinya dikenal masyarakat melalui lagu anak-anak ciptaannya. AT Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang terkenal, seperti "Amelia," "Libur Tlah Tiba," "Pelangi," "Kereta Apiku," "Bintang Kejora," "Cicak di Dinding," "Mendaki Gunung," "Paman Datang," "Anak Gembala," dan "Ambilkan Bulan Bu." Karya-karya ini telah menjadi bagian penting dari masa kecil generasi di Indonesia.

Mulainya AT Mahmud Menciptakan Lagu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement