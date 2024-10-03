Mengenal AT Mahmud, Maestro Pencipta Lagu Anak-anak yang Jadi Google Doodle Hari Ini

Mengenal AT Mahmud, maestro pencipta lagu anak-anak yang jadi Google Doodle hari ini. Google Doodle menampilkan sesuatu yang istimewa pada Kamis (3/10/2024).

Ketika membuka halaman pertama pada Google, akan terlihat sosok AT Mahmud dengan penampilan khasnya, mengenakan kacamata dan kumis. Ia tampak ceria dikelilingi oleh anak-anak yang sedang bernyanyi bersamanya. Di sekitarnya, terdapat gambar gitar yang menambah suasana ceria tersebut.

Hari ini adalah ulang tahun ke-94 AT Mahmud. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3 februari 1930. Kedua orang tuanya memanggilnya Abdullah Totong Mahmud dan biasa memanggilnya dola.

Dirinya dikenal masyarakat melalui lagu anak-anak ciptaannya. AT Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang terkenal, seperti "Amelia," "Libur Tlah Tiba," "Pelangi," "Kereta Apiku," "Bintang Kejora," "Cicak di Dinding," "Mendaki Gunung," "Paman Datang," "Anak Gembala," dan "Ambilkan Bulan Bu." Karya-karya ini telah menjadi bagian penting dari masa kecil generasi di Indonesia.

Mulainya AT Mahmud Menciptakan Lagu