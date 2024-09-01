Dialog Ilmiah dan Budaya Indonesia-Iran Soroti Peran Perguruan Tinggi

JAKARTA - Indonesia dan Iran menggelar dialog ilmiah dan budaya. Dialog dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan antara Indonesia dan Iran berlangung di Hotel Borobudur, Jakarta, 31 Agutus 2024.

Dialog ini merupakan seri pertama setelah terbentuknya Sekretariat Bilateral dari International Scientific and Cultural Dialogue Between Iran and Indonesia. Dialog kali ini diselenggarakan bersama Bidang Kebudayaan Kedutaan Besar Iran di Jakarta dan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC).

Dalam keterangan yang diterima Okezone, Minggu (1/9/2024), dialog ini menyoroti peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan dan Pemantapan Hubungan Ilmiah Budaya Iran-Indonesia.

Kegiatan ini ihadiri oleh delegasi yang terdiri dari perwakilan dua belas universitas besar Republik Islam Iran dan beberapa organisasi kebudayaan negara ini, serta perwakilan organisasi Islam besar Muhammadiyah, ICMI, pimpinan universitas-universitas di Indonesia.

Dalam dialog putaran ini, selain mengkaji kapasitas kerja sama ilmiah budaya Iran-Indonesia, para peserta berdiskusi dan bertukar pendapat tentang peluang berharga yang dapat diambil guna menciptakan strategi yang tepat untuk pengembangan hubungan antara kedua negara Muslim besar ini.

Usai diskusi dan pertukaran pendapat mengenai kapasitas dan peluang yang ada dalam pengembangan hubungan ilmiah budaya kedua negara serta kontribusi pusat-pusat akademik dan kebudayaan dalam memanfaatkan kapasitas tersebut, para peserta menekankan hal-hal berikut:

- Dialog elit dan akademis antara dua negara besar Iran dan Indonesia dianggap sebagai platform paling penting untuk memperdalam dan mempromosikan budaya perdamaian dan persahabatan serta mendorong interaksi dan kerja sama budaya dan ilmiah antara kedua negara.

- Kedua pihak menekankan kelanjutan dialog ini sebagai solusi yang efektif dan tepat dalam hubungan kedua negara.