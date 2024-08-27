Rayakan Kemerdekaan RI, MNC Sekuritas-MNC Peduli Donasikan Komputer untuk TBM Lentera Pustaka Bogor

JAKARTA - MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Peduli mendonasikan enam unit Personal Computer (PC) bekas layak pakai untuk digunakan oleh anak-anak di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Pustaka Bogor, hari ini.

Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Hary Herdiyanto menyerahkan simbolis donasi komputer kepada Wakil Pengurus TBM Lentera Pustaka Bogor Susilawati.

Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Hary Herdiyanto mengatakan kemerdekaan Tanah Air saat ini dapat dimaknai dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Tak dapat dipungkiri, kini pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan digital untuk meningkatkan keterampilan sehingga semakin menunjang produktivitas.

“Kami berharap donasi komputer ini bisa bermanfaat sebagai sarana belajar untuk adik-adik di TBM Lentera Pustaka agar lebih semangat untuk belajar dan meraih cita-citanya. Sebelumnya, kami juga telah mendonasikan komputer ke Kampung Buku Cibubur pada bulan Mei lalu, dan rencananya akan ada rangkaian donasi komputer berikutnya pada Oktober mendatang,” ujar Hary, Selasa (27/8/2024).

Sebagai informasi, saat ini MNC Sekuritas telah memiliki total 121 Galeri Investasi BEI di berbagai institusi pendidikan baik level universitas maupun SMA, yang terdiri dari 71 GI konvensional, 20 GI Syariah, 5 GI Digital, dan 25 GI Edukasi. YTD Juli 2024, MNC Sekuritas telah menggelar hampir 400 kegiatan edukasi yang diikuti oleh lebih dari 45.000 peserta.

Head of CSR MNC Group Tengku Havid dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli turut berpartisipasi merayakan hari kemerdekaan sampai ke kaki gunung salak Bogor dengan memberikan komputer bersama MNC Sekuritas. Pihaknya berharap agar anak-anak akan semakin semangat untuk belajar literasi digital.