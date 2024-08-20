Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa RI Sulap Pelepah Pisang Raja Jadi Pembalut Wanita Organik

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:54 WIB
Mahasiswa RI Sulap Pelepah Pisang Raja Jadi Pembalut Wanita Organik
Mahasiswa UMM Ciptakan Pelepah Pisang Jadi Pembalut Wanita (Foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Lima mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memanfaatkan pelepah pohon pisang untuk pembalut organik. Mahasiswa asal Program Studi (Prodi) Kedokteran UMM memanfaatkan pelepah pohon pisang raja, yang dijadikan sebagai bahan serap pembalut organik, sekaligus bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya Jamur Candida Albicans

Berbekal kandungan itulah lima mahasiswa yakni Alisha Maryam sebagai ketua, Faiza Rahma Maulida, Sevayahe Ayuning Vinosa, Felix Natha Niela Fawwaz, dan Vera Miftakul Rahma Kamali, meniti kandungan pelepah pohon pisang raja untuk pembalut wanita organik.

Ketua tim Alisha Maryam menuturkan, pohon pisang terkenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat mulai dari akar, batang, pelepah, daun, hingga buahnya. Menariknya di bagian pelepah pohon pisang raja, terdapat suatu kandungan untuk dijadikan serap pembalut organik.

"Penelitian mereka dilatarbelakangi oleh data internasional yang menyebutkan bahwa secara global, 70 persen wanita berusia 25-34 tahun pernah terjangkit penyakit kandidiasis vulvovaginal," kata Alisha Maryam, dikonfirmasi pada Selasa (20/8/2024).

Alisha menjelaskan, meskipun penyakit itu sudah memiliki obat seperti coconazole, yang digunakan secara oral dan clotrimazole secara intravagina, tapi memiliki efek samping kurang nyaman bagi perempuan. Keduanya memiliki efek samping seperti mual, muntah, diare, sensasi terbakar, dan iritasi.

