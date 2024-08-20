Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Pemda yang Resmi Umumkan Formasi CPNS dan PPPK 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:26 WIB
Daftar Pemda yang Resmi Umumkan Formasi CPNS dan PPPK 2024
Daftar CPNS Pemda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar Pemda yang resmi umumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada di seluruh Indonesia telah mengumumkan jumlah pada formasi CPNS dan PPK 2024.

Penetapan formasi pada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penetapan ini dilakukan setelah terjadinya diterbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang melampaui 2,3 juta orang dengan menyediakan 1,28 juta formasi CPNS dan PPPK.

Berikut daftar PEMDA yang resmi umumkan formasi CPNS dan PPPK 2024, mengutip dari beberapa sumber, Selasa (20/8/2024):

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
