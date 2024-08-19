Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK Lengkap dengan Gajinya

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |17:46 WIB
Ini Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK Lengkap dengan Gajinya
Daftar formasi CPNS 2024 lulusan SMA lengkap dengan gaji (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini daftar formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA/SMK lengkap dengan gajinya. Pemerintah kembali membuka peluang karier bagi lulusan SMA/SMK melalui berbagai posisi strategis di sejumlah kementerian.

Kesempatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mengabdi kepada negara, serta memperkuat berbagai sektor vital di tanah air. Berikut ini daftar formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA/SMK lengkap dengan gajinya yang telah di rangkum oleh Okezone.

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek):

Polisi Khusus Cagar Budaya (SMA/Sederajat): Peran ini melibatkan tugas melindungi dan mengawasi cagar budaya.

Penata Pameran (SMK Teknik Bangunan/Desain Grafis/Multimedia): Tugas ini berhubungan dengan pengelolaan dan pelaksanaan pameran.

• Kementerian Kesehatan (Kemenkes):

Operator Layanan Kesehatan (SMA/Sederajat): Posisi ini bertanggung jawab dalam menjalankan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK):

Pelatih dan Perawat Satwa Liar (SMA/Sederajat): Peran ini mencakup pelatihan dan perawatan satwa liar.

Pemelihara Tumbuhan (SMA/Sederajat): Posisi ini berfokus pada perawatan tumbuhan di berbagai lingkungan.

Petugas Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan (SMA/Sederajat): Jabatan ini berkaitan dengan pengamanan hutan serta hasil hutan.

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR):

Operator Sumber Daya Air (SMA IPA/SMK Teknik): Peran ini berhubungan dengan pengoperasian sumber daya air.

Petugas Operasi dan Pemeliharaan (SMA IPA/SMK Teknik): Jabatan ini melibatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Penilik Jalan (SMA IPA/SMK Teknik): Tugas ini melibatkan pengawasan dan perawatan jalan.

Operator Alat Berat (SMA/Sederajat): Peran ini melibatkan pengoperasian alat berat.

