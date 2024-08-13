Momen Sitti Rohmi Bertemu Guru Idolanya

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah bertemu dengan guru terkasih, Pak Gus-Dek, di SMP 2 Mataram. Di tengah kesibukan untuk menyapa masyarakat, Ummi Rohmi sejenak bersantai menikmati musik dan berkumpul dengan teman-teman alumni di Bale Rasa Gunungsari, milik Bambang Yankes, entertainer terkenal di NTB.

Kejutan manis terjadi ketika Pak Gus-Dek juga hadir. Dengan penuh kehangatan, Ummi Rohmi menghampiri dan mencium tangan gurunya.

“Pak Gus Dek, kok masih terlihat muda! Dulu kami masih kecil, sudah menjadi guru!,” ujar Rohmi saat menanyakan usia Pak Gus-Dek, Selasa (13/8/2024).

“Masih muda ya, Pak Guru idola!” seru Ummi Rohmi dengan senyuman yang memancar.

Pak Gus-Dek menunjukkan kebanggaannya terhadap Sitti Rohmi Djalillah yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan juara umum semasa di SMP 2. Ia berharap agar Ummi Rohmi dapat memberikan perhatian besar pada dunia pendidikan saat memimpin NTB di masa depan.

Salah satu murid yang pernah diajarkan oleh Pak Gus-Dek, Muhtadi Khairi pun mengakui bahwa beliau memang guru yang dekat dengan murid-muridnya dan menjadi idola di hati mereka.