Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Momen Sitti Rohmi Bertemu Guru Idolanya

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:47 WIB
Momen Sitti Rohmi Bertemu Guru Idolanya
Cagub NTB Bertemu Guru Idolanya. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah bertemu dengan guru terkasih, Pak Gus-Dek, di SMP 2 Mataram. Di tengah kesibukan untuk menyapa masyarakat, Ummi Rohmi sejenak bersantai menikmati musik dan berkumpul dengan teman-teman alumni di Bale Rasa Gunungsari, milik Bambang Yankes, entertainer terkenal di NTB.

Kejutan manis terjadi ketika Pak Gus-Dek juga hadir. Dengan penuh kehangatan, Ummi Rohmi menghampiri dan mencium tangan gurunya.

“Pak Gus Dek, kok masih terlihat muda! Dulu kami masih kecil, sudah menjadi guru!,” ujar Rohmi saat menanyakan usia Pak Gus-Dek, Selasa (13/8/2024).

“Masih muda ya, Pak Guru idola!” seru Ummi Rohmi dengan senyuman yang memancar.

Pak Gus-Dek menunjukkan kebanggaannya terhadap Sitti Rohmi Djalillah yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan juara umum semasa di SMP 2. Ia berharap agar Ummi Rohmi dapat memberikan perhatian besar pada dunia pendidikan saat memimpin NTB di masa depan.

Salah satu murid yang pernah diajarkan oleh Pak Gus-Dek, Muhtadi Khairi pun mengakui bahwa beliau memang guru yang dekat dengan murid-muridnya dan menjadi idola di hati mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement