HOME EDUKASI KAMPUS

KIP Kuliah Agustus 2024 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:52 WIB
KIP Kuliah Agustus 2024 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
KIP Kuliah Agustus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KIP kuliah Agustus 2024 kapan cair? Ini jadwal lengkapnya. Layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) sempat tidak bisa diakses publik karena serangan siber dan sistem KIP Kuliah terkena dampaknya.

Namun proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa ongoing di semester genap 2023/2024 telah mencapai di angka 98,8%.

Dikutip Okezone, Jumat (2/8/2024) berikut jadwal lengkap KIP kuliah Agustus 2024. Tercatat masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses pencairan.

Lalu perihal penyelesaian proses pencairan dana KIP Kuliah semester genap 2023/2024 tersebut tidak akan mengalami keterlambatan.

"Proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing pada semester genap 2023/2024 sudah mencapai 98,8%. Pada saat gangguan sistem KIP Kuliah mulai terjadi, masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang dalam proses pencairan," ujarnya dalam surat Sekjen Kemendikbudristek.

“Semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing semester genap 2023/2024 akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024," sambungnya.

