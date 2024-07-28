Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 10 Jurusan S1 Teknik Sipil Akreditasi Unggul Ramai Peminat, Lulusan Diincar Freeport dan Pertamina

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |00:04 WIB
Daftar 10 Jurusan S1 Teknik Sipil Akreditasi Unggul Ramai Peminat, Lulusan Diincar Freeport dan Pertamina
10 Kampus Unggul di Teknik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 10 jurusan Teknik Sipil Akreditasi Unggul ramai peminat. Bahkan lulusannya menjadi incaran PT Freeport dan Pertamina.

Di mana jurusan S1 bidang Teknik yang memiliki jumlah peminat tinggi yakni Teknik Sipil. Teknik Sipil merupakan salah satu jurusan jenjang S1 rumpun Saintek yang memiliki persaingan sangat ketat karena jumlah peminat mencapai ribuan.

Banyak yang tertarik untuk mempelajari bidang Teknik Sipil karena peluang pekerjaan yang didapat sangat besar. Lulusan Teknik Sipil dapat bekerja di berbagai perusahaan mulai Multinasional, BUMN seperti Freeport dan Pertamina, BUMS hingga Perusahaan Asing.

Mengutip dari laman resmi Pemutu Kemdikbud dan Sidata PTN SNPMB BPPP Kemdikbud. Berikut daftar 10 Jurusan S1 Teknik Sipil Akreditasi Unggul Ramai Peminat yang dirangkum Okezone, Sabtu (27/7/2024):

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peminat UTBK SNBT 2023: 1.184

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement