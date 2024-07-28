Daftar 10 Jurusan S1 Teknik Sipil Akreditasi Unggul Ramai Peminat, Lulusan Diincar Freeport dan Pertamina

JAKARTA – Daftar 10 jurusan Teknik Sipil Akreditasi Unggul ramai peminat. Bahkan lulusannya menjadi incaran PT Freeport dan Pertamina.

Di mana jurusan S1 bidang Teknik yang memiliki jumlah peminat tinggi yakni Teknik Sipil. Teknik Sipil merupakan salah satu jurusan jenjang S1 rumpun Saintek yang memiliki persaingan sangat ketat karena jumlah peminat mencapai ribuan.

BACA JUGA: IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia

Banyak yang tertarik untuk mempelajari bidang Teknik Sipil karena peluang pekerjaan yang didapat sangat besar. Lulusan Teknik Sipil dapat bekerja di berbagai perusahaan mulai Multinasional, BUMN seperti Freeport dan Pertamina, BUMS hingga Perusahaan Asing.

Mengutip dari laman resmi Pemutu Kemdikbud dan Sidata PTN SNPMB BPPP Kemdikbud. Berikut daftar 10 Jurusan S1 Teknik Sipil Akreditasi Unggul Ramai Peminat yang dirangkum Okezone, Sabtu (27/7/2024):

BACA JUGA: Rektor UII Minta Gelar Profesornya Tak Ditulis di Dokumen Resmi Kampus

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peminat UTBK SNBT 2023: 1.184