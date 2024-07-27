Jurusan Soshum yang Punya Peluang Kerja Luas

JAKARTA - Jurusan Soshum yang punya peluang kerja luas. Soshum merupakan akronim dari sosial dan humaniora.

Soshum merujuk pada bidang studi yang mencakup berbagai ilmu yang berfokus pada aspek sosial, budaya dan perilaku manusia.

Berikut jurusan soshum di Universitas yang punya peluang kerja luas dirangkum Okezone, Sabtu (27/7/2024).

1. Sastra Indonesia

Jurusan sastra Indonesia memiliki peluang kerja yang cukup luas, meski sangat sering dianggap terbatas dalam bidang tertentu. Lulusan dari jurusan ini dapat peluang kerja yang luas.

Contohnya:

1. Penerbitan dan Media: Lulusan Sastra Indoneisa dapat bekerja sebagai editor, conten writer, jurnalis, copywriter atau penulis naskah. Keterampilan dalam bahasa membuat jurusan ini sangat di butuhkan di industri medua dan penerbitan

2. Industri Kreatif: Di era digital, lulusan sastra Indonesia juga dapat berkarir di industri kreatif, termasuk sebagai penulis konten, media sosial, dan platform digital lainnya. Keterampilan menulis dan komunikasi yang baik sangat berharga di bidang ini.