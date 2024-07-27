Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Coki Pardede, Komika yang Dihujat Imbas Candaan Brand Kopi Pro Israel

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:25 WIB
Latar Belakang Pendidikan Coki Pardede, Komika yang Dihujat Imbas Candaan Brand Kopi Pro Israel
Latar belakang pendidikan Coki Pardede, Komika yang dihujat (Foto: Instagram)
JAKARTA - Latar belakang pendidikan Coki Pardede, komika yang dihujat imbas candaan brand kopi pro-Israel. Terlebih, video aksinya ini telah tersebar pada media sosial.

Mengutip video TikTok @ronaldedizone, kecaman yang dialamatkan publik pada sang komika bermula dari pertanyaan selebgram Indah G yang bertanya apakah Coki masih mengonsumsi merek kopi tersebut.

“Hampir setiap hari. Gue enggak mau mempersulit diri dengan tidak bisa meminum kopi enak,” kata Coki Perdede yang disambut gelak tawa sang selebgram.

Untuk itu warganet penasaran tentang latar belakang pendidikan Coki Pardede, komika yang dihujat imbas candaan brand kopi pro-Israel. Dia berasal dari Medan, tetapi besar di Depok, Jawa Barat. Ayahnya bernama Hannibal Pardede, sementara ia memiliki dua orang adik bernama Adolf Pardede dan Jefta Pardede.

Serta, lulusan dari Universitas Gunadarma jurusan Sastra Inggris tahun 2014. Terkait dengan agama, Coki pernah mengatakan bahwa dirinya adalah agnostik. Agnostik adalah pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan adalah suatu yang tidak dapat diketahui.

Sementara itu, sang komika merasa, tak ada manfaat dirinya mengikuti aksi boikot produk pro-Israel. “Setahu gue, dengan tidak meminum kopi itu juga enggak akan mengubah apapun,” tuturnya.

Mendengar penjelasan sang komika, Indah G terlihat tertawa terbahak-bahak. Video itu kemudian menuai kritik publik yang menyayangkan pernyataan sang komika dan selebgram.

