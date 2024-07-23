Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

45 Mahasiswa Indonesia Dapat Beasiswa Belajar di Singapura

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:09 WIB
45 Mahasiswa Indonesia Dapat Beasiswa Belajar di Singapura
45 Mahasiswa dapat beasiswa belajar di Singapura (Foto: Atdikbud Singapura)
A
A
A

JAKARTA — Sebanyak 45 mahasiswa Indonesia mendapat beasiswa belajar di tiga universitas ternama di Singapura. Tiga universitas tersebut antara lain National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), dan Singapore Management University (SMU).

Kesempatan belajar di Singapura ini diperoleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dari Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). Kepala Program IISMA Rachmat Sriwijaya memberikan motivasi kepada para mahasiswa dengan menekankan pentingnya kesempatan ini sebagai momen berharga untuk mengembangkan potensi diri.

Rachmat juga menambahkan bahwa kesempatan ini adalah waktu yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran nyata tentang akademik dan budaya di Singapura, yang akan membantu para mahasiswa menjadi lebih adaptif di masa depan.

"Program IISMA sangat kompetitif dalam seleksi. Dari 15 ribu pendaftar, hanya 2 ribu yang lolos. Kami menitipkan Indonesia di tangan generasi Anda. Gunakan waktu 3-4 bulan masa exchange ini sebagai bekal menuju Indonesia Emas," ujarnya, Selasa (23/7/2024).

