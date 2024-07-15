Latar Belakang Pendidikan Donald Trump, Mantan Presiden AS ke-45 yang Ditembak saat Lakukan Kampanye

Latar Belakang Pendidikan Donald Trump, Mantan Presiden AS ke-45 yang Ditembak saat Lakukan Kampanye. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA – Latar belakang pendidikan Donald Trump, Mantan Presiden AS ke 45 yang ditembak saat lakukan kampanye.

Donald Trump merupakan Mantan Presiden AS (Amerika Serikat) yang ke-45. Lahir pada tanggal 14 Juni 1946. Donald Trump lahir di New York tepatnya disebuah tempat bernama Queens.

Selain menjadi politikus, Donald Trump juga merupakan seorang pebisnis. Pria yang lahir di New York tersebut adalah pengembang bisnis real estate di kotanya dan sudah banyak membuat lisensi dengan namanya ke beberapa tempat usaha atau properti yang ada di seluruh dunia.

Ayahnya Fred Trump menikahi seorang imigran bernama Mary Anne MacLeod dan memiliki 5 anak yaitu anak pertama nya Maryanne Trump Barry, anak kedua Fred Trump Jr, anak ketiga Elizabeth Trump Grau, anak keempat Donald John Trump dan anak kelima Robert Trump.

Ayah dari Donald Trump, Fred Trump, adalah seorang pengusaha kaya raya yang bergerak di bidang properti dan sudah membangun kurang lebih sekitar 27.000 apartemen di New York City, dan memiliki jumlah kekayaan sekitar USD250 juta.