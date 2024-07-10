Tim Bengawan UNS Catatkan Efisiensi Bahan Bakar 983 Km per Liter di Ajang SEM Asia 2024

JAKARTA - Bengawan Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali torehkan prestasi gemilang melalui ajang Shell Eco-Marathon Asia Pacific and Middle East (SEM ASIA) 2024.

Julukan Raja Asia tersemat setelah Bengawan Team meraih juara 1 dalam kategori Prototype Internal Combustion Engine (ICE) dan catatkan efisiensi bahan bakar luar biasa sebesar 983 Kilo Meter (KM) per liter saat demonstrasi di Sirkuit Mandalika Lombok, Selasa (2/7/2024) hingga Sabtu (6/7/2024) lalu.

Dedikasi, inovasi, dan keunggulan teknik menghantarkan capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor tim dengan raihan tertinggi di kompetisi resmi. Bengawan Team UNS dalam kategori ICE juga berkompetisi ketat dengan tim RMUTP Racing dari Thailand dan HAUI Auto dari Vietnam, masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Namun, Bengawan Team UNS berhasil keluar sebagai pemenang, menunjukkan keterampilan dan strategi yang unggul.

Shell Eco-Marathon sendiri adalah kompetisi global bergengsi yang menantang mahasiswa untuk merancang, membangun, dan mengemudikan kendaraan paling efisien dalam penggunaan energi. Acara di Sirkuit Mandalika ini menghimpun banyak tim berbakat, menjadikan kompetisi ini sebagai ajang penting untuk memamerkan kemajuan dalam efisiensi bahan bakar dan teknologi otomotif.

BACA JUGA: UNS Kembali Perpanjang Kerja Sama dengan Seameo Seamolec

General Manager Bengawan Team UNS, Adam Sulthoni Wibowo mengutarakan rasa bangganya kepada tim yang ia pimpin.