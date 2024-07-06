Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Raih Juara di SEM 2024, Tim Sapuangin ITS Ciptakan Mobil Paling Efisien

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |20:40 WIB
Raih Juara di SEM 2024, Tim Sapuangin ITS Ciptakan Mobil Paling Efisien
Tim Sapuangin ITS Raih Juara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim mobil hemat energi kebanggaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Tim Sapuangin, kembali torehkan hasil gemilang pada gelaran Shell Eco-marathon (SEM) Asia Pacific and the Middle East 2024.

Di ajang kali ini, tim Sapuangin ITS berhasil meraih gelar juara pertama Regional Championship sekaligus juara pertama On-Track mobil Urban Concept untuk kategori bahan bakar Internal Combustion Engine pada kompetisi yang kembali diadakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok.

Perlombaan on-track adalah perlombaan yang menguji efisiensi bahan bakar tiap tim yang diuji dengan mengemudikan mobil melintasi Sirkuit Internasional Mandalika sebanyak tiga kali dengan maksimal waktu 30 menit.

Perlombaan on-track dibagi menjadi dua kategori, yakni Urban Concept dan Prototype, dan tiap kategori dibagi menjadi tiga nomor, yakni Internal Combustion Engine (ICE), Battery-Electric, dan Hydrogen Fuel Cell. Sementara perlombaan off-track menilai hal-hal di luar lintasan, termasuk desain mobil, pemanfaatan data balapan, pengurangan emisi gas karbon, dan inovasi pada mobil.

Mengagumkan, tim Sapuangin ITS berhasil menjuarai gelaran on-track dengan capaian efisiensi bahan bakar sebesar 482 kilometer per liter. Hasil tersebut melesat jauh dari capaian tim tahun lalu yang hanya mencapai 422,9 kilometer per liter. Bukan hanya itu, capaian tersebut membuat tim Sapuangin ITS jauh melesat dibanding kompetitor terdekatnya yang hanya memperoleh efisiensi bahan bakar sebesar 414 kilometer per liter.

