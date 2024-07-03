Pikat Pasar Jepang, Duta Ekspor PPI Dunia Perkenalkan Produk UMKM RI

JAKARTA - Javani Narutala, perusahaan furnitur ramah lingkungan milik Rizki Anissa, pelajar Indonesia yang menempuh studi master di Jepang berhasil memikat para pembeli yang hadir dalam pameran Interior Lifestyle Tokyo 2024 pada 12 - 14 Juni 2024 di Tokyo Big Sight, Jepang.

Rizki menyatakan keterlibatan Javani Narutala di pameran ini berhasil mendapatkan transaksi potensial senilai USD 14 ribu. Selain itu, peluang kerja sama dengan retailer dan distributor dari Jepang juga terbuka lebar sehingga produk Indonesia dapat berekspansi lebih luas di Jepang.

"Kebanggaan tersendiri bisa mewakili Indonesia dan pelajar pengusaha di kancah internasional melalui keikutsertaan bisnis kami dalam pameran ini, apresiasi tertinggi bagi Kemendag khususnya Ditjen PEN, Atdag Tokyo, dan ITPC Osaka yang terus mendukung UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar global", ujar Rizki yang merupakan mahasiswi di United Nations University, Jepang, Rabu (3/7/2024).

Lebih lanjut, mahasiswi yang juga merupakan anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Seluruh Dunia (PPI Dunia) mengajak para pelajar lain untuk turut terlibat dalam pameran serupa guna mengoptimalkan peran sebagai Duta Ekspor PPI Dunia.

"Keterlibatan kami dalam pameran ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia berperan penting sebagai Duta Ekspor untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar luar negeri, semoga partisipasi kami dapat diikuti para pelajar Indonesia di negara lain sehingga membantu promosi produk Indonesia," imbuh Rizki.