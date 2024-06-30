Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gandeng Universitas Garut, XL Axiata Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dan Dosen

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |11:41 WIB
Gandeng Universitas Garut, XL Axiata Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dan Dosen
XL menjalin kerjasama dnegan Universitas Garut (Foto: XL Axiata)
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menjalin kerjasama dengan Universitas Garut (UNIGA). Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan manfaat Tri Dharma perguruan tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Melalui kerjasama ini, mahasiswa UNIGA bisa memanfaatkan teknologi, jaringan dan layanan telekomunikasi XL Axiata sebagai sarana belajar dan pengabdian masyarakat. Nota kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh Rektor Universitas Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, IPU dan Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini di kampus UNIGA.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, kerjasama ini memberi manfaat untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan dan ruang lingkup yang ada.

"Harapan kami, XL Axiata bisa menciptakan manfaat yang lebih besar bagi UNIGA dan mahasiswa yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk proses belajar mengajar mahasiswa, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui teknologi, jaringan dan layanan telekomunikasi khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kepada masyarakat agar dapat lebih mandiri dan berkembang," kata Dian, Minggu (30/6/2024).

Dian menambahkan XL Axiata memilih kerjasama dengan Universitas Garut karena universitas yang terletak di kabupaten di Jawa Barat ini, memberikan peluang untuk pengembangan sumber daya manusia kedepannya yang siap menuju dunia kerja. Tentu saja XL Axiata sangat terbuka bagi siapa saja, termasuk perguruan tinggi jika hendak meningkatkan mutu pendidikan memanfaatkan teknologi XL Axiata untuk mempermudah generasi muda kita belajar guna meningkatkan kompetensi mereka di era digital.

Sementara itu, Rektor Universitas Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, IPU berharap kerjasama yang dilakukan bersama XL Axiata, adanya program magang dan kerja praktik dari XL Axiata, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dan memperoleh pengalaman langsung di lapangan menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan Universitas Garut siap kerja dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar.

