Alasan Sekolah Kedinasan STMKG Diminati, Kuliah Gratis dan Dapat Uang Saku

JAKARTA - Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) kembali membuka pendaftaran tahun ini.

Sayangnya para pendaftar yang tertarik masuk ke sekolah tinggi ini harus kembali menunggu hingga tahun depan, karena pendaftaran sudah resmi ditutup pada 13 Juni 2024.

BACA JUGA: Mengenang Tanri Abeng yang Bangun Kampus demi Atasi Kesenjangan Pendidikan di RI

STMKG tetap menjadi salah satu sekolah tinggi yang memiliki peminat yang cukup banyak. Dilansir dari laman resmi STMKG, Sabtu (29/6/24). Statistik pendaftar sekolah tinggi ini menyentuh angka 9.821 pendaftar.

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika diminati bukan tanpa alasan. Berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada para tarunanya memang cukup menggiurkan.

Dikutip dari laman instagram resminya, STMKG membebaskan para tarunanya dari biaya pendidikan selama 4 tahun. Selain tidak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan, para taruna bahkan diberikan uang saku setiap bulannya.

Para taruna STMKG juga tidak perlu repot-repot mencari lowongan kerja karena dapat langsung bergabung dengan BMKG setelah menyelesaikan pendidikan.