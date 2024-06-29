Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Alasan Sekolah Kedinasan STMKG Diminati, Kuliah Gratis dan Dapat Uang Saku

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |20:15 WIB
Alasan Sekolah Kedinasan STMKG Diminati, Kuliah Gratis dan Dapat Uang Saku
Pendaftaran Sekolah STMKG 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) kembali membuka pendaftaran tahun ini.

Sayangnya para pendaftar yang tertarik masuk ke sekolah tinggi ini harus kembali menunggu hingga tahun depan, karena pendaftaran sudah resmi ditutup pada 13 Juni 2024.

STMKG tetap menjadi salah satu sekolah tinggi yang memiliki peminat yang cukup banyak. Dilansir dari laman resmi STMKG, Sabtu (29/6/24). Statistik pendaftar sekolah tinggi ini menyentuh angka 9.821 pendaftar.

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika diminati bukan tanpa alasan. Berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada para tarunanya memang cukup menggiurkan.

Dikutip dari laman instagram resminya, STMKG membebaskan para tarunanya dari biaya pendidikan selama 4 tahun. Selain tidak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan, para taruna bahkan diberikan uang saku setiap bulannya.

Para taruna STMKG juga tidak perlu repot-repot mencari lowongan kerja karena dapat langsung bergabung dengan BMKG setelah menyelesaikan pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement