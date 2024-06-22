Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Universitas Terbaik Program Studi Teknik dan Teknologi 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:58 WIB
10 Universitas Terbaik Program Studi Teknik dan Teknologi 2024
10 Universitas Terbaik dengan Program Studi Teknik dan Teknologi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Ini 10 universitas terbaik untuk para calon mahasiswa yang ingin menempuh program studi teknik. Tentunya para calon mahasiswa ingin melanjutkan pendidikan mereka di universitas dan program studi terbaik di luar maupun dalam negeri.

Sebelum memilih universitas, tentunya para calon mahasiswa mempertimbangkan dan mereset mengenai berbagai universitas untuk dipilih. QS World telah merilis 10 universitas terbaik untuk teknik dan teknologi 2024.

Melansir Times of India, Sabtu (22/6/2024) berikut 10 universitas terbaik di dunia berdasarkan program studi teknik dan teknologi versi QS World :

1. MIT Cambridge dengan skor keseluruhan : 96.8

Massachusetts Institute of Technology (MIT) memimpin di bidang teknik, terkenal dalam bidang teknik elektro dan ilmu komputer. MIT Dikenal dengan penelitian dan inovasi yang terbaru, MIT secara signifikan memajukan teknologi dan praktik-praktik teknik.

2. Stanford University dengan skor keseluruhan : 93.8

Stanford university unggul dalam berbagai cabang ilmu teknik, terutama ilmu komputer dan teknik elektro. Koneksi industri dan budaya kewirausahaan yang kuat di universitas ini mendorong inovasi dan penerapan yang praktis.

3. University of Oxford dengan skor keseluruhan : 93.4

Universitas Oxford sangat dihormati untuk program ilmu tekniknya. Oxford dikenal dengan pendekatan interdisiplinernya yang dimana Oxford menggabungkan disiplin ilmu teknik tradisional dengan penelitian terbaru di berbagai bidang seperti teknik material dan biomedis.

4. University of Cambridge dengan skor keseluruhan : 92.7

Universitas Cambridge dikenal secara global karena departemen tekniknya, khususnya pada teknik mesin dan dirgantara (aerospace engineering). Universitas Cambridge dijadikan sebagai pusat pengembangan untuk mempelopori perkembangan teknik. Hal tersebut dikarenakan tradisi universitas yang sudah lama unggul dan fasilitas penelitian yang kuat.

5. University of California, Berkeley dengan skorkeseluruhan : 92.2

UCB terkenal dengan program-program teknik sipil dan lingkungannya. Komitmen UCB terhadap keberlanjutan dan penelitian yang inovatif dalam bidang infrastruktur dan dampak lingkungan telah menjadikan UCB menempati posisi teratas dalam peringkat global.

6. ETH Zurich dengan skor keseluruhan : 92.1

ETH Zurich terkenal dengan program-program teknik mesin dan elektronya. ETH Zurich menekankan pada pengetahuan praktis dan teoritis, ditambah dengan kontribusinya yang signifikan terhadap kemajuan teknologi, menjadikan ETH Zurich memimpin dalam bidang teknik.

7. Imperial College London dengan skor keseluruhan : 90.1

Imperial College London unggul dalam bidang kimia dan bioteknologi. Imperial College London terkenal dengan hasil penelitiannya yang tinggi dan kemitraan industri yang kuat, Imperial College London mendorong inovasi dan mengembangkan solusi yang praktis terhadap tantangan global.

