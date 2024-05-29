Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dirut MNC Life Beri Pendidikan Literasi Keuangan di Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan UNIKA Santo Thomas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |18:48 WIB
Dirut MNC Life Beri Pendidikan Literasi Keuangan di Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan UNIKA Santo Thomas
MNC Life beri Pendidikan Literasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Dalam langkah signifikan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kolaborasi antara industri dan akademisi, Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti telah aktif berpartisipasi dalam Program Praktisi Mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan profesional, memberikan wawasan berharga dari para pemimpin industri kepada para mahasiswa.

Keterlibatan Risye menegaskan komitmennya dalam memajukan literasi keuangan dan memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang esensial untuk karier masa depan mereka. Melalui serangkaian kuliah dan sesi interaktif, Risye membagikan keahliannya yang luas dalam sektor jasa keuangan serta memberikan perspektif unik tentang aplikasi dunia nyata dari studi akademis mereka.

Selama bulan Mei 2024, Risye Dillianti memberikan program literasi keuangan yang komprehensif di beberapa universitas.

Sesi-sesi tersebut mencakup berbagai topik penting, termasuk Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dan Manajemen Strategi Perusahaan yang didalamnya membahas secara luas analisis keuangan, pengelolaan anggaran, pengendalian biaya, investasi, serta manajemen risiko, dan pentingnya perencanaan keuangan untuk stabilitas jangka panjang.

