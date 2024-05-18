Adu Latar Belakang Pendidikan Aaliyah Massaid dengan Zahwa Massaid yang Berbeda Jauh

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Aaliyah Massaid dengan Zahwa Massaid yang berbeda jauh. Keduanya merupakan anak dari Reza Artamevia dan Adjie Massaid.

Keduanya merupakan sosok selebritas ternama, di mana Aaliyah adalah adik dari Zahwa. Nama mereka menjadi viral dikarenakan sang adik akan segera menikah dengan Thariq Halilintar. Beberapa ingin mengetahui kakak adik tersebut beserta pendidikannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Aaliyah Massaid dengan Zahwa Massaid yang berbeda jauh:

- Aaliyah Massaid

BACA JUGA: Latar Belakang Pendidikan Juri Ardiantoro yang Jadi Stafsus Presiden

Aaliyah Annisa Jeffar Massaid atau akrab dipanggil Aliyah adalah putri kedua pasangan artis Reza Artamevia dan (alm.) Adjie Massaid. Wanita keturunan Indonesia Belanda ini memiliki kakak kandung yang bernama Zahwa Rezi Massaid dan adik tiri dari ibu sambungnya, Angelina Sondakh yang bernama Keanu Jabbar Massaid.

Saat SD, gadis manis kelahiran Jakarta 8 Maret 2001 ini tercatat sebagai salah satu murid di sekolah dasar High Scope. Gadis berambut ikal yang gemar menunggang kuda ini juga tergabung dalam girlband penyanyi cilik bernama Lolipop.

Saat SMP dan SMA, Aaliyah Massaid memilih Home Schooling. Dia memilih bersekolah di Home Schooling Kak Seto. Aaliyah juga lulus UN saat pandemi Covid-19. Meski merasakan kehilangan tak ada ujian nasional, Aaliyah Massaid tetap merasakan senang bersama teman-temannya dalam upacara kelulusan.

Kini, Aaliyah Massaid sudah kuliah. Diketahui, Aaliyah Massaid kini berkuliah di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta jurusan psikologi.