Kemendikbudristek Luncurkan IHA, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Babak Baru dalam Saga Panjang Pelestarian dan Pencerahan Budaya

YOGYAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan Indonesian Heritage Agency (IHA).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan selamat atas terbentuknya badan layanan umum yang memiliki visi menjadikan museum dan cagar budaya sebagai ruang kolaboratif terbuka yang memperkaya pengetahuan sejarah dan budaya ini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik pendirian IHA. Menurutnya, IHA jadi batu loncatan monumental untuk merintis babak baru dalam saga panjang pelestarian dan pencerahan budaya.

Hal ini disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X kala menghadiri langsung acara peluncuran IHA yang digelar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Kamis 16 Mei 2024 malam WIB. IHA secara resmi diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Selain Sri Sultan Hamengku Buwono X, acara peluncuran IHA juga dihadiri perwakilan negara sahabat, sejumlah tokoh, serta pelaku seni dan budaya. Hal ini menunjukkan komitmen gotong royong yang melibatkan semua pihak dalam upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah Indonesia.

“Pendirian Indonesian Heritage Agency merupakan loncatan yang monumental untuk merintis babak baru dalam saga panjang pelestarian dan pencerahan budaya,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Acara peluncuran IHA berlangsung semarak. Ada video mapping tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg dan pertunjukan air mancur menari yang memukau.