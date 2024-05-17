Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kemendikbudristek Luncurkan IHA, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Babak Baru dalam Saga Panjang Pelestarian dan Pencerahan Budaya

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |11:46 WIB
Kemendikbudristek Luncurkan IHA, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Babak Baru dalam Saga Panjang Pelestarian dan Pencerahan Budaya
Kemendikbudristek Luncurkan IHA, Sri Sultan HB X: Babak Baru dalam Saga Panjang Pelestarian dan Pencerahan Budaya (Foto: IHA)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan Indonesian Heritage Agency (IHA).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan selamat atas terbentuknya badan layanan umum yang memiliki visi menjadikan museum dan cagar budaya sebagai ruang kolaboratif terbuka yang memperkaya pengetahuan sejarah dan budaya ini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik pendirian IHA. Menurutnya, IHA jadi batu loncatan monumental untuk merintis babak baru dalam saga panjang pelestarian dan pencerahan budaya.

Hal ini disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X kala menghadiri langsung acara peluncuran IHA yang digelar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Kamis 16 Mei 2024 malam WIB. IHA secara resmi diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Selain Sri Sultan Hamengku Buwono X, acara peluncuran IHA juga dihadiri perwakilan negara sahabat, sejumlah tokoh, serta pelaku seni dan budaya. Hal ini menunjukkan komitmen gotong royong yang melibatkan semua pihak dalam upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah Indonesia.

“Pendirian Indonesian Heritage Agency merupakan loncatan yang monumental untuk merintis babak baru dalam saga panjang pelestarian dan pencerahan budaya,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Acara peluncuran IHA berlangsung semarak. Ada video mapping tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg dan pertunjukan air mancur menari yang memukau.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/624/3165263/tka-Ztlm_large.jpg
Link Resmi dan Cara Ikut Simulasi TKA 2025 Gratis di Laman Kemendikbud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/624/3078243/mendikdasmen-siap-bantu-guru-honorer-viral-jadi-pppk-usai-dituduh-aniaya-siswa-anak-anggota-polisi-NH8XpbgvwJ.jpg
Mendikdasmen Siap Bantu Guru Honorer Viral Jadi PPPK, Usai Dituduh Aniaya Siswa Anak Anggota Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/65/3077416/nadiem-makarim-harap-kebijakannya-diteruskan-3-menteri-pendidikan-baru-di-kabinet-merah-putih-JlTmlF0uts.jfif
Nadiem Makarim Harap Kebijakannya Diteruskan 3 Menteri Pendidikan Baru di Kabinet Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/624/3075694/3-masalah-pendidikan-prioritas-yang-wajib-dibereskan-calon-menteri-pendidikan-abdul-mu-ti-yr5hO8FrVC.jpg
3 Masalah Pendidikan Prioritas yang Wajib Dibereskan Calon Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/65/3074309/sosok-kuat-calon-menteri-pendidikan-era-prabowo-siapa-dia-JbrHJmIMiQ.jpg
Sosok Kuat Calon Menteri Pendidikan Era Prabowo, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/65/3072508/atdikbud-kbri-kairo-promosikan-bahasa-dan-budaya-indonesia-vy0b0hjC38.jpg
Atdikbud KBRI Kairo Promosikan Bahasa dan Budaya Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement