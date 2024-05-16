Diluncurkan Kemendikbudristek, Ini 3 Pilar Utama IHA dalam Reimajinasi Museum dan Cagar Budaya

YOGYAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan luncurkan Indonesian Heritage Agency (IHA) di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Kamis (16/5/2024) malam WIB. Ada tiga pilar utama IHA dalam melakukan reimajinasi museum dan cagar budaya.

Ya, sejumlah museum dan cagar budaya saat ini telah dan sedang direvitalisasi dengan menekankan pendekatan konsep reimajinasi yang lebih relevan baik dari sisi sosial maupun budaya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala IHA, Ahmad Mahendra, menjelaskan konsep reimajinasi IHA digagas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada tiga pilar utama dalam reimajinasi ini, yaitu reprogramming (pemrograman ulang), redesigning (perancangan ulang), dan reinvigorating (penyegaran kembali).

Lewat reprogramming, museum dan cagar budaya nantinya akan mengalami pemrograman ulang koleksi serta kuratorial. Kemudian, ada juga pertajaman narasi besar dari setiap museum dan cagar budaya yang dilakukan lewat reprogramming. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa kisah-kisah yang diceritakan tidak hanya berakar dalam sejarah, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini.

Kemudian, redesigning bertujuan untuk merancang ulang untuk memperkaya pengalaman pengunjung, mengutamakan estetika, keselamatan, dan kenyamanan, serta penghormatan terhadap koleksi warisan budaya. Perancangan ulang akan mematuhi standar human design yang menghormati setiap koleksi, dengan memaksimalkan keterlibatan pengunjung.