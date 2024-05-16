Universitas Brawijaya Tegaskan UKT Bisa Dicicil dan Diturunkan, Simak Syaratnya

MALANG - Universitas Brawijaya (UB) mempersilakan mahasiswa mengajukan keberatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini karena adanya perubahan golongan UKT imbas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT), yang membuat klasifikasi bertambah jadi 12 golongan kategori UKT mahasiswa.

Wakil Rektor (Warek) II Universitas Brawijaya Bidang Keuangan dan Sumber Daya Muhammad Ali Safaat mengatakan, pasca perubahan menjadi 12 golongan ada beberapa golongan yang biaya UKT-nya masih sama, di antaranya golongan satu dan dua. Pihak rektorat sendiri menghitung rumus penentuan mahasiswa itu masuk golongan berapa berdasarkan penghasilan orang tua.

"Kita asumsikan 30% pendapatannya untuk biaya pendidikan, kalau sebulan misalnya pendapatan 10 juta, ya 3 juta satu bulan, kalau SPP enam bulan, itu tinggal mengalikan saja," ujar Ali Safaat, dikonfirmasi pada Kamis (16/5/2024).

Jumlah itu bisa berkurang, jika orang tua yang bekerja hanya satu, ada salah satu orang tua yang meninggal, atau sakit, sehingga mempengaruhi pendapatan keluarga. Tak hanya itu, pihak rektorat Universitas Brawijaya juga mempertimbangkan tanggungan anak yang masih menempuh pendidikan.

"Jadi salah satunya ada yang sakit itu ada indeks pengurangannya, petani itu juga indeks pengurangannya, karena berdasarkan pekerjaan. Kalau tanggungan anaknya itu banyak, maka indeksnya itu akan berkurang lagi, dan itu tidak berubah dari tahun kemarin," ujarnya.

Ali Safaat justru menyoroti beberapa temuan adanya kesalahan input dari mahasiswa sendiri, misalnya penghasilan orang tua yang input angkanya terlalu banyak, atau tidak memasukkan beban tanggungan anak. Maka dirinya meminta para mahasiswa bila mengisi data keuangan, harus didampingi orang tua.

"Teman-teman (mahasiswa) yang mengajukan data itu data yang tidak serius. Tidak didampingi orang tua, atau ada kesalahan input, ada kebanyakan angka nol satu misalnya, itu yang membuat greatnya tinggi. Kalau sudah akurat, akan kita tempatkan pada UKT yang seharusnya," jelasnya.