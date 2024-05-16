Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemendikbudristek Akan Luncurkan Indonesian Heritage Agency Guna Optimalkan Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:27 WIB
Kemendikbudristek Akan Luncurkan Indonesian Heritage Agency Guna Optimalkan Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya Indonesia
Kemendikbudristek Gelar Indonesia Heritage Agency (Foto: Okezone)
YOGYAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan luncurkan Indonesian Heritage Agency (IHA). IHA diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya.

IHA dibentuk pada 1 September 2023. IHA jadi badan layanan umum yang memiliki visi menjadikan museum dan cagar budaya sebagai ruang kolaboratif terbuka yang memperkaya pengetahuan sejarah dan budaya.

IHA pun kini bertanggung jawab atas pengelolaan 18 museum dan 34 cagar budaya nasional. Badan ini bertugas memastikan pelestarian dan pemanfaatan optimal warisan budaya Indonesia.

Sejumlah museum dan cagar budaya saat ini telah dan sedang direvitalisasi dengan menekankan pendekatan konsep reimajinasi yang lebih relevan, baik dari sisi sosial maupun budaya. Konsep reimajinasi IHA digagas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Dengan pendirian IHA, kita telah meletakkan salah satu tonggak penting dalam upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia. Hal ini bukan hanya tentang pengelolaan museum dan cagar budaya, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, memanfaatkan dan merawat kekayaan budaya yang kita miliki,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam konferensi pers peluncuran IHA yang digelar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Kamis (16/5/2024).

Rangkaian peluncuran IHA akan dilaksanakan hari ini, Kamis (16/5/2024). Peluncurannya dilakukan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Museum Internasional.

