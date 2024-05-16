Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jalur Seleksi Mandiri IPB 2024, Ini Syarat hingga Jadwalnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |12:04 WIB
JAKARTA - IPB University membuka jalur Seleksi Mandiri Masuk IPB atau yang dikenal sebagai SM-IPB.

Sama seperti sebelumnya, SM-IPB tahun 2024 akan dilaksanakan menggunakan dua metode seleksi, yaitu SM-IPB skor UTBK-SNBT dan SM-IPB Ujian Online.

Peserta dapat memilih apakah menggunakan skor UTBK-SNBT, atau mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTM-BK) IPB secara daring, atau bisa mendaftar keduanya. Jika mendaftar keduanya, seleksi akan didasarkan pada nilai tertinggi yang diperoleh peserta. Demikian dilansir laman resmi IPB, Kamis (16/5/2024).

Berdasarkan laman admisi.ipb.ac.id, pendaftaran dibuka terhitung tanggal 13 Mei hingga 19 Juni 2024.

Untuk SM-IPB Ujian Online, jadwal ujian akan dilangsungkan pada 30 Juni 2024. Namun sebelum itu, terdapat Pra Ujian 1 (24- 29 Juni 2024) dan Pra Ujian 2 (29 Juni 2024 pukul 13.00 WIB).

Materi yang diujikan dalam SM-IPB Ujian Online adalah Tes Kemampuan Skolastik yang bersifat Higher Order Thinking Skills (HOTS). Terdapat 25 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 60 menit.

Sistem penilaian terdiri dari dua bagian. Pertama, untuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yang benar dinilai 100%, jawaban yang salah -25%, dan jawaban kosong tidak mempengaruhi skor. Kedua, untuk soal isian singkat, setiap jawaban yang benar dinilai 100%, sedangkan jawaban yang salah atau kosong tidak dihitung.

Khusus peserta SM-IPB Internasional (WNA), tes dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Bagi peserta yang memilih Program Studi Kedokteran Hewan, akan ada tambahan tes seputar kedokteran hewan sebanyak 25 soal, dengan waktu pengerjaan 30 menit.

